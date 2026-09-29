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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Arnold ilk 11'de, Bellingham yedek kulübesinde: Tuchel Çekya karşısında yeni bir formül deniyor

Çek Cumhuriyeti - İngiltere
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
UEFA Nations League A
T. Tuchel
Çekya
İngiltere
Almanya

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Uluslar Ligi'nin ikinci hafta maçında bu akşam oynanacak Çekya karşılaşmasında Üç Aslanlar'ın ilk 11'ini açıkladı.

İngiltere Milli Takımı, Avrupa turnuvasındaki serüvenine geçtiğimiz cumartesi günü Wembley Stadı'nda İspanya'ya (3-2) yenilerek başlamıştı.

Tuchel, Çekya maçında Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon ve Bukayo Saka'dan oluşan hücum dörtlüsüne güvenirken, Jude Bellingham yedek kulübesinde oturuyor.

İngiltere Milli Takımı'nda bugünkü maçta Ezri Konsa ve Nico O'Reilly sakatlıkları nedeniyle yer almazken, İspanya maçında forma giymeyen sağ bek Trent Alexander-Arnold ilk 11'de başlıyor.

Alman teknik adam, İspanya karşısında oynamayan bazı oyuncuları yeni bir kombinasyon denemek amacıyla sahaya sürdü; Arnold, Trevoh Chalobah ve Lewis Hall'un yanı sıra Rogers bunların arasında yer aldı.

İngiltere Milli Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Trafford.

Savunma: Arnold, Guehi, Chalobah, Hall.

Orta saha: Anderson, Lewis-Skelly, Rogers.

Hücum: Saka, Gordon, Kane.

Çekya Milli Takımı'nın da açılış maçında Hırvatistan'a (2-1) mağlup olduğunu belirtmek gerekir.


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