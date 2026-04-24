Arnold Bruggink, Sven Mijnans'ın AC Milan'a olası transferiyle ilgili haberler paylaştı

Tuttosport'un Perşembe günü bildirdiğine göre, Sven Mijnans İtalyan devi AC Milan'ın radarında. Ancak ESPN'in "Voetbalpraat" programında Arnold Bruggink, Milan'ın scout'unun kupa finalinde tribünde onun için yer almadığını belirterek bu söylentiyi yalanladı.

"Çok güvenilir bir kaynaktan, AC Milan'ın scout'unun tribünde Mijnans için oturmadığını öğrendim," diyerek Bruggink, Alkmaar ekibinin yedek kaptanı hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili konuşmaya başladı.

Analist, gözlemcinin o zaman kimin için tribünde oturduğu sorusuna henüz bir cevap veremiyor. "Kimin için olduğunu henüz öğrenemedim," diye devam ediyor. "O gözlemci sadece Hollanda'da yaşıyor. Kupa finaline gidiyor, çünkü orada çok sayıda iyi oyuncu var. Ama Mijnans için orada değildi," diye sonlandırıyor Bruggink.

Bu arada, Perşembe günü Go Ahead Eagles ile oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından Mijnans'a İtalyan dev kulübünün ilgisi soruldu. "İyi değil," diye yanıtladı orta saha oyuncusu, İtalyanca'sının ne kadar iyi olduğu sorusuna. "Evet, gerçekten okudum. Yeterince mesaj aldım. Ama bunların hepsi ileride olacak şeyler. Şu anda moralim bozuk. Barcelona'ya iyi bir hisle gitmeyi tercih ederdim," diyerek Mijnans, kupa şampiyonunun yaklaşan takım gezisine atıfta bulundu.

Ancak Voetbalpraat programındaki konuklar, Mijnans'ın bir adım atabileceği ve belki de yurt içinde bir transfer yapabileceği konusunda hemfikir. "Bence Joey Veerman'ın çok iyi bir halefi olabilir," diye söze başlayan Kees Luijckx, "Joey Veerman'ın yapabildiklerini o da yapabilir," dedi.

Masadaki diğer konuk Karim El Ahmadi, Mijnans ile Veerman arasında doğrudan bir benzerlik görmüyor ve onun Serie A'ya transfer olmasını da olumlu buluyor. El Ahmadi, "Bence Mijnans daha çok Paul Wanner'e benziyor" diyor. Eski Feyenoord oyuncusu, "Ben bir İtalyan takımına gitmeyi çok isterdim, onu orada gerçekten futbol yaparken görebiliyorum" diye ekliyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023 kışında 2,5 milyon euroya Sparta Rotterdam'dan transfer olmuştu. Yaratıcı orta saha oyuncusu şu ana kadar Alkmaar ekibi için 152 maçta forma giydi ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri 14 milyon euroya ulaştı.