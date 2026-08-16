Ajax, cumartesi günü Mika Godts’un Paris Saint-Germain’e gidişini resmen duyurdu. Amsterdam ekibi, Belçikalının transferinden en fazla 55 milyon euro gelir elde edeceğini açıkladı. ESPN yorumcusu Arnold Bruggink, sportif direktör Jordi Cruijff’in son derece iyi bir anlaşmaya imza attığını düşünüyor.

“Bu elbette büyük bir kayıp” diyerek söze başladı Bruggink, Ajax - sc Heerenveen maçı öncesinde. “Rakamın gerçekten çok yüksek olduğunu söylemeliyim.Hâlâ genç, 21 yaşında ve Ajax’ta özellikle Eredivisie’de harika bir performans sergiledi.”

Godts, toplamda 78 Eredivisie maçına çıktı ve bu karşılaşmalarda 21 gol ile 19 asist üretti. Geçen sezon ise açık ara en iyi sezonunu geçirerek 17 gol ve 12 asist kaydetti.

İddialara göre Godts için ödenecek sabit bonservis bedeli 45 milyon euro. Bonuslarla birlikte bu rakam 55 milyon euroya kadar çıkabiliyor. “O zaman bunun tüm taraflar için mükemmel bir çözüm olduğunu düşünüyorum” diye devam etti Bruggink.

“Onu çok özleyecekler çünkü oyununda çok fazla tehdit var, bu da başkalarına alan açıyor. Bunu fazlasıyla arayacaklar. Míchel her zaman onun derine koşularından söz ediyor. Bunu telafi etmeleri gerekecek.”

Ajax’ın, Napoli’den ayrılmasına izin verilen Noa Lang (27) ile zaten görüştüğü biliniyor. Bruggink, “Eğer onu alabilirlerse büyük iş başarmış olurlar” görüşünde. “O zaman oyununda yine özel bir şeyler olan bir oyuncuyu kadronuza katarsınız.”

Yine de Bruggink, Lang konusunda uzun vadeli bir sorun görüyor. “Ajax olarak hem başarılı olmak hem de sahada değer yaratmak istersiniz. Dolayısıyla Noa Lang’ı çok büyük bir bonservisle alıp ona yüksek bir maaş verirseniz, ki şu anda da bunu alıyor... Bunun karşılığını yeniden verip veremeyeceği soru işareti.” Lang’ın bonservisinin 25 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Bruggink, “Mika Godts 21 yaşında, dolayısıyla şimdi 28 yaşındaki bir oyuncuya (27, ed.) çok büyük para yatırırsanız, kısa vadede bundan fayda sağlarsınız ama uzun vadede onu artık iki katına satamazsınız” dedi.