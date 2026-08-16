Arnold Bruggink, Caio Henrique’den etkilenmiş değil. 29 yaşındaki sol bek, pazar öğleden sonra Ajax’ın sc Heerenveen karşısında ilk 11’inde yer aldı, ancak ESPN yorumcusunu ikna edemedi.

2-2 beraberlikle sona eren mücadelenin ardından yapılan analizde, Kasper Dolberg’in kaçırdığı büyük bir fırsatın görüntüleri gösteriliyor. Danimarkalı oyuncu, Oscar Gloukh’un yaptığı iyi ortayı yakın mesafeden üstten auta gönderdi.

Bruggink, Dolberg’in kaçırdığı pozisyona çok fazla değinmiyor, daha çok Gloukh ortayı yapmak isterken Henrique’nin koşusuna odaklanıyor. “Henrique iç taraftan bindiriyor” tespitinde bulunuyor Bruggink. “Ve aslında onun da yolunu kapatıyor. Ya dış taraftan gelmeli ama asla iç taraftan değil.”

Bruggink zaten genel olarak da Henrique’den etkilenmiş değil. “Beni hayal kırıklığına uğrattı. Onda ne tempo var ne de enerji. Dolayısıyla ben rakip olarak Ajax’ı analiz edecek olsam, orayı hedef alırım.”

“Eğer takımında sürat ve tempo varsa, bir de sürekli bindirme yapabilen bir bekin… O (Henrique, ed. notu) bu tempoda zorlanıyor.”

Bu nedenle Bruggink, bu açıdan Owen Wijndal’ın sol bekte belki daha uygun bir seçenek olabileceğini düşünüyor. “Owen Wijndal bu statta elbette bir anlamda yuhalanan bir isim. Ama getirdiği şey, o enerjiyi en azından her zaman oyununa yansıtması.”

“Ajax için kalite olarak yeterince iyi olup olmadığını bir kenara bırakırsak, en azından mesafeleri kat edebiliyor ve tempoyu yükseltebiliyor. Yapabildiği şey bu ve bence Ajax’ın şu anda eksikliği de bu” diyerek sözlerini tamamladı yorumcu.