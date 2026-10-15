Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un yeni transferi Premier Lig'de henüz ilk maçına çıkmadı: "Kendine çok güvenmeli"

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Giovanni Leoni'nin iyileşme sürecine ilişkin bilgi verdi. İtalyan futbolcu, geçen yıl çıktığı ilk maçtaciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve o tarihten bu yana forma giyemedi. Iraola, iyileşme sürecinin uzadığını kabul ederken Leoni'nin kasım ayında yeniden antrenmanlara katılmasını umuyor.

19 yaşındaki Leoni, 2025 yazında Parma'dan transfer edildi. Stoper ve sağ bek olarak oynayabilen yetenekli futbolcu, Parma'da öyle etkileyici bir performans sergilemişti ki Liverpool, onun için bonuslarla birlikte 35 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

Dönemin teknik direktörü Arne Slot, Leoni'ye 23 Eylül 2025'te Southampton'a karşı oynanan EFL Kupası maçında ilk kez forma şansı verdi. Ancak maçın 81. dakikasında Leoni için işler ters gitti. Bir mücadele sırasında çapraz bağının da aralarında bulunduğu ciddi sakatlıklar yaşadı.

Aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen Leoni henüz takımla antrenmanlara katılamadı. Iraola ise bunun yakında değişmesini umuyor. İspanyol teknik adam, "İyileşmesi istediğimizden daha uzun sürüyor," diye itiraf etti.

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"Planımız, geçen millî maç arasında takımla antrenman yapmaya başlamasıydı. Ancak bu muhtemelen bir sonraki millî maç arasında gerçekleşecek. Yani bir ay kaybettik."

"Giovanni sakatlandığında ben burada değildim ama sağlık ekibiyle konuştum. Sadece çapraz bağı kopmamıştı; ciddi bir sakatlıktı. Dizinde başka birçok yapı da hasar görmüştü."

Iraola, Leoni'nin dönüşünü zorlamak istemiyor. "Kendine çok güvenmesi gerekiyor. Rehabilitasyon süreci büyük bir özenle yürütülmeli. Takıma katıldığında sağlıklı kalmasını istiyoruz."

"Şimdiki plan, bir sonraki millî maç arasında takıma katılması. Buna çok az kaldı ama beklediğimizden biraz daha uzun sürecek," diyerek sözlerini tamamladı Iraola. Liverpool'u cumartesi öğleden sonra Brentford deplasmanında zorlu bir maç bekliyor.



