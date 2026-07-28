Hollanda Milli Takımı için yeni teknik direktör atanmasının biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. NRC'ye göre KNVB'nin sunduğu teklif ile Arne Slot'un hedeflediği şartlar arasında fark bulunuyor.

Söz konusu gazeteye konuşan kaynaklar, üst düzey futboldan sorumlu direktörün Slot için 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme hazırladığını aktardı. Ancak kulüpsüz teknik adam, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sürecek bir anlaşmaya daha sıcak bakıyor.

Slot, Ronald Koeman'ın başarısız geçen Dünya Kupası'nın ardından görevden ayrılması sonrası gündeme geldi. Buna rağmen KNVB ile yapılan görüşmeler henüz nihai bir anlaşmayla sonuçlanmadı.

Federasyonun elini çabuk tutması gerekiyor gibi görünüyor. Zira Hollanda, 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak. Almanya ise geçen hafta Jürgen Klopp'u yeni teknik direktör olarak göreve getirdi.

Görünen o ki Slot, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine sıcak bakıyor. Kısa süre önce, Hollandalı çalıştırıcının gerçekten KNVB'de göreve başlaması halinde Liverpool'un maaşını tamamlamak istediği ortaya çıkmıştı.

Liverpool'un bundan kendisi açısından da çıkarı var, çünkü De Telegraaf'ın bir kaynağına göre kulübün Slot'a hâlâ on milyon euronun üzerinde ödeme yapması gerekiyor. Görevden ayrılığının ardından kovulan menajer yapıcı bir tavır sergilediği için İngiliz devi de ona milli takım teknik direktörlüğü yolunda yardımcı olmaya hazır.