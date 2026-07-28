Hollanda Milli Takımı için yeni teknik direktör atamasının biraz daha zaman alması gerekiyor gibi görünüyor. NRC'ye göre KNVB'nin sunduğu şartlarla Arne Slot'un hedeflediği şartlar arasında fark var.

Söz konusu gazeteye konuşan kaynaklar, üst düzey futboldan sorumlu yöneticinin Slot için Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme hazırladığını belirtti. Ancak şu anda kulüpsüz olan teknik adam, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar geçerli bir anlaşmaya daha sıcak bakıyor.

Slot, Ronald Koeman'ın başarısız geçen Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılması sonrası gündeme geldi. Buna rağmen KNVB ile yapılan görüşmeler henüz kesin bir anlaşmayla sonuçlanmadı.

Federasyonun elini çabuk tutması gerekiyor gibi duruyor. Zira Hollanda, 24 Eylül'de Uluslar Ligi'nde geçen hafta Jürgen Klopp'u yeni teknik direktör olarak göreve getiren Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Görünen o ki Slot, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine sıcak bakıyor. Kısa süre önce, Hollandalı çalıştırıcının gerçekten KNVB'de göreve başlaması halinde Liverpool'un maaşını tamamlamak istediği ortaya çıkmıştı.

Liverpool'un bunda kendi çıkarı da var, çünkü De Telegraaf'ın bir kaynağına göre kulübün Slot'a hâlâ on milyon avrodan fazla ödeme yapması gerekiyor. Görevden alınan menajer, ayrılığının ardından son derece düzgün bir tutum sergilediği için İngiliz devi de ona teknik direktörlük görevine giden yolda yardımcı olmaya hazır.