Arne Slot'un görevden alınmasının ardından üç Hollandalı oyuncu Liverpool'dan derhal ayrılıyor

Liverpool, Sipke Hulshoff, Ruben Peeters ve Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını kulübün resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Bu üçlü, Anfield'da Arne Slot'un yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu.

Geçen ay Slot, The Reds yönetimi tarafından ani bir şekilde görevinden alındı. Hollandalı teknik adam, geçen sezon Premier League'de beşinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı, ancak bu yeterli olmadı.

Hulshoff (baş yardımcı antrenör) ve Peeters (fiziksel performans sorumlusu), Slot'un 2024 yazında menajer olarak göreve başlamasının ardından, Slot'un yeni kadrosunun bir parçası olarak Reds'e katılmıştı.

Eski Hollanda milli takım oyuncusu Van Bronckhorst, geçen yaz Slots'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev almak üzere Liverpool'a gelmişti.

Kulüp, internet sitesinde "Liverpool'daki herkes, Sipke, Ruben ve Gio'ya kulübe yaptıkları tüm emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve onlara gelecekte başarılar diliyoruz" diye yazdı.