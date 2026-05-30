İngiliz kulübü, Fabrizio Romano'nun daha önce yaptığı haberin ardından Cumartesi öğleden sonra Arne Slot'un artık Liverpool'un teknik direktörü olmadığını doğruladı. Kapsamlı bir açıklamada, Hollandalı teknik adama son iki sezon için teşekkür edildi.

"Bu kararın kulüp olarak bizim için zor bir karar olduğu aşikardır" denildi. "Arne'nin bizimle olduğu süre boyunca Liverpool FC'ye yaptığı katkı büyük, değerli ve – hem taraftarlar hem de bizim için en önemlisi – başarılı olmuştur."

“Onun başardığı her şeye duyduğumuz takdir daha büyük olamazdı, özellikle de bu başarılar onun iş ahlakı, adanmışlığı ve uzmanlığıyla desteklendiği için; bu sayede kendisinin mutlak bir üst düzey teknik direktör olduğunu kanıtladı. Arne ile tanıştığımız ilk andan itibaren, onun sorumluluğu sadece kabul etmekle kalmayıp, tam anlamıyla kucaklayan biri olduğu belliydi.”

“Bu, baş antrenör olarak göreve başladığında, bizi Premier League şampiyonluğuna taşıdığında ve gerekli zorluklar ve baskıyla başa çıkmak zorunda kaldığı geçen sezon boyunca da ortaya çıktı. Aynı zamanda, kulübü ileriye taşımak için bir değişikliğin gerekli olduğu konusunda ortak bir sonuca vardık. Tekrar ediyorum: bu, hafife aldığımız bir karar değil – tam tersine.”

“Bu fırsatı, Liverpool’a 20. lig şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör olarak bu kulübün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacak olan Arne’ye takdirlerimizi sunmak için değerlendirmek istiyoruz. İlk sezonunda elde ettiği için daha da etkileyici olan bu başarı, her gün sergilediği mükemmel koçluk ve liderliğin sonucuydu.”

“Ayrıca, Diogo’nun kaybının ardından kulübü, hayal edilebilecek en zor dönemlerden birinde destekledi. O dönemde gösterdiği şefkat ve insanlık, onun kişiliği hakkında çok şey söylüyor. Bu nedenle Arne’ye antrenörlük kariyerinin devamında en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve orada da başarılı olacağını umuyoruz.”

“Bunu, Liverpool’daki mirasının sağlam temellere dayandığını ve önümüzdeki yıllarda daha da anlam kazanacağını bilerek yapıyoruz. Buna rağmen, takımın gelişimi için farklı bir yol izlemenin en iyisi olacağı sonucuna vardık. Bu, Arne’nin burada yaptığı işi ya da ona duyduğumuz saygıyı hiçbir şekilde azaltmaz. Bu, onun niteliklerine dair bir yargı değil, farklı bir yaklaşım tercihidir.”

“Arne, şükranlarımızla, bir Premier League şampiyonluğu ile ve kendisi ile ailesinin Anfield’da her zaman hoş karşılanacağını bilerek ayrılıyor.”