Arne Slot'un AZ'den kovulması, yıllar sonra Feyenoord'da büyük bir şüpheye yol açtı

Feyenoord'dan ayrılan genel müdür Dennis te Kloese'nin yerine geçecek kişi arayışında, kulüp çevresinde Robert Eenhoorn'un adı sıkça geçiyor. Ancak Rijnmond'dan Studio Voetbal programına konuk olan Feyenoord gözlemcisi Dennis van Eersel, bu Rotterdamlı ve Feyenoord taraftarının olası gelişinin yönetim kurulu üyeleri tarafından herkes tarafından sevinçle karşılanmadığını doğruladı.

"Feyenoord'da bir yönetim pozisyonu boşaldığında, her zaman Robert Eenhoorn'un adı geçiyor," diye başlıyor Van Eersel. "Pozisyon boş, ancak Eenhoorn, Feyenoord'un organizasyon yapısı konusunda her zaman net olmuştur. Bu yapı oldukça karmaşıktır. Söz sahibi olan çok sayıda kişi var, bu da politika oluşturmayı zorlaştırıyor."

"Bu durum birkaç yıl öncekiyle aynı. Bu bir engel. O da açıkça söz sahibi olmak, bir yetki almak isteyen bir adam, ancak Feyenoord'un çok güçlü bir denetim kurulu var ve bu kurulun da güçlü bir sesi var. Dolayısıyla bunun uyumlu olup olmayacağını merak ediyorum."

Van Eersel, denetim kurulunda Eenhoorn'un gelişiyle ilgili "oybirliği olmadığı" görüşünde. "Feyenoord, Arne Slot'u AZ'den transfer ettiğinde, denetim kurulu üyelerinden bazılarının şüphelerinin kaynağı belki de biraz buradadır. Feyenoord, Slot'u AZ'den almak istedi ve Slot o zaman derhal kovuldu. O zamanlar Eenhoorn hala Alkmaar'da direktördü."

"Feyenoord, bundan çok geçmeden AZ'ye deplasman maçı için gitti. Orada bir çatışma çıkmış değil, ama gerginlik çok belirgindi. Bunlar, geçmişteki bazı meseleleri çözmek için masaya oturması gereken taraflar."

Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Mikos Gouka, Cumartesi günü yazdığı haberde, yönetim kurulu üyeleri Alexander van der Lely ve Rob Tromp'un Eenhoorn'un transferini desteklediğini belirtti. Eelco Blok ve yönetim kurulu başkanı Toon van Bodegom ise "Eenhoorn'un transferi konusunda tereddütlü ya da daha az hevesli." Blok ve Van Bodegom'un tereddütlerinin nedeni belirtilmedi. Pazar günü Gouka, Eenhoorn'un Feyenoord ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

Zandvoort pistinin ve Hollanda Grand Prix'sinin direktörü Robert van Overdijk de Rotterdam-Zuid'da potansiyel aday olarak gösteriliyor. Van Eersel, "O, Feyenoord için kesinlikle seçeneklerden biri olabilir," diye devam ediyor. "Feyenoord, adayları önermesi için bir headhunter ajansı ile anlaştı."

Van Overdijk, NPO'ya bu söylentiler hakkında derinlemesine yorum yapmak istemiyor, ancak Feyenoord ile (henüz) görüşmediğini belirtiyor. Van Overdijk, De Kuip'teki prestijli pistle olan bağlantısından "gurur duyduğunu" söylüyor. Van Eersel, "Henüz görüşülmemiş olması, onun Feyenoord'un direktörü olamayacağı anlamına gelmez" diyor.