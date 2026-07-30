Liverpool'un eski teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, önümüzdeki dönemde Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin yerine Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımının başına geçme konusundaki tutumunu netleştirdi.

Basında çıkan haberler, Jaissle'nin bugün perşembe günü, eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine önümüzdeki sezon Newcastle United'ı çalıştırmak için Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Basında çıkan haberlere göre Suudi kulübü, gelecek sezon Jaissle'nin yerine getirmek istediği isimlerin başında Slot'u, ayrıca Portekizli Vitor Pereira gibi bazı diğer isimleri de listesine yerleştirmiş durumda.

Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Slot'un önümüzdeki dönemde Al Ahli'yi çalıştırmayı düşünmediğini, aynı durumun Liverpool'dan ayrılışından bu yana kendisiyle temasa geçen milli takımlar için de geçerli olduğunu doğruladı.

Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Hollandalı teknik adamın önümüzdeki dönemde Avrupa'nın büyük liglerinden birine dönmek istediğini ve bunun için uygun fırsatı beklediğini açıkladı.

Slot, Liverpool'un teknik direktörlüğünün başında geçirdiği ve ilkinde 5 yıllık aranın ardından Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı başardığı iki sezonun ardından geçen sezonun sonunda görevinden ayrıldı.

Hatırlanacağı üzere Jaissle, 2023 yılında Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin yerine atanmasından bu yana Al Ahli'de 3 sezon geçirdi ve bu süreçte takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ve 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'na taşımayı başardı.