Arne Slot, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Mohamed Salah'ın dikkat çeken sözlerine ilk kez yanıt verdi. Takımdan ayrılacak olan Mısırlı forvet, Instagram'da paylaştığı bir yazıda, Premier Lig'de beşinci sıraya gerileyen Liverpool'un mevcut durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Bu kulübün şüphecilerden inananlara ve sonunda şampiyonlara dönüşmesini gördüm" diye yazdı. "Bunun için çok sıkı çalışıldı ve ben de Liverpool'a bu konuda yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok."

"Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum. Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol budur ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik budur." Ayrıca Salah, Slot'a net bir mesaj gönderdi. "Bu konuda pazarlık yok. Liverpool'un bir parçası olan herkes buna uymak zorunda."

Slot'un açıklamaları İngiliz medyasında epey bir yankı uyandırdı. Ancak Hollandalı teknik direktör, ancak neredeyse bir hafta sonra yanıt vermeye karar verdi. ''Takımımız geçen sezon şampiyonluğu geri getirdi ve gelecek sezon da bunun için mücadele etmek istiyoruz. Benim vizyonum bu. Mo ve benim aynı hırsımız var. Kulübün olabildiğince başarılı olmasını istiyoruz.''

"Sen Salah'ın heavy metal futbol oynamak istediğini söylüyorsun, ben ise bunun benim tarzım olmadığını söylüyorum. Ama Mo'nun memnun olduğu benim tarzım, geçen yıl şampiyonluğa ulaştırdı. İkimiz de Liverpool için en iyisini istiyoruz," diye ekledi Slot, Pazar günü oynanacak Brentford maçı öncesindeki basın toplantısında.

Slot şu anda özellikle takımının sezonun son maçına odaklanıyor. ''Mo'nun açıklamaları hakkında ne düşündüğüm önemli değil. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız ve ben Mo ile takımın geri kalanını buna hazırlıyorum.''

"Şimdi takımı, benim de beğendiğim ve taraftarların da takdir edeceği başarılı bir futbol anlayışına doğru geliştirmeye çalışmalıyım. Çünkü bu sezon sergilediğimiz performansın çoğundan memnun değilim," dedi eleştirel bir tavır sergileyen Slot.