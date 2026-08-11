Arne Slot, Algemeen Dagblad gazetesinden gazeteci Mikos Gouka ile yaptığı görüşmede, KNVB'nin kendisini yeni milli takım teknik direktörü yapma yönündeki başarısız girişimine ilk kez bizzat yanıt verdi.

Mayıs ayı sonunda Liverpool tarafından görevine son verilen 47 yaşındaki teknik adam, medyada gerçeği yansıtmayan birçok haber gördüğünü belirtti.

Bu nedenle Slot açıklama yaptı. “Geçtiğimiz haftalarda ve özellikle son günlerde Hollanda Milli Takımı'ndaki boş pozisyonla ilgili çeşitli haberler çıktı. Bu haberlerde, maaş ve sözleşme süresi gibi konularda uzun süren görüşmelerin ardından süreçten çekildiğim öne sürüldü. Bu spekülasyon doğru değil. Biz bu görüşmelerde hiçbir zaman o aşamaya gelmedik.”

“Gerçek şu ki KNVB ile kısa bir süre boyunca görüşmeler yapıldı. Önemli bir görev için size ulaşıldığında ve rol ile beklentiler hakkında daha net bir fikir edinmek istediğinizde bu son derece doğal. Ancak ilk görüşmeden sonraki bir hafta içinde, yakın geleceğimi yeniden kulüp futbolunda gördüğümü KNVB'ye açıkça ilettim.”

“Kariyerimin bu aşamasında kendimi en çok oyuncularımla her gün antrenman sahasında görüyorum. Bu da milli takımda aynı şekilde mümkün değil. Görüşmeleri daha fazla sürdürmemeyi ve olası bir sözleşmenin nasıl şekilleneceğine dair müzakerelere başlamamayı tercih etmemin tek nedeni buydu ve hâlâ da bu.”

Slot, gelecekte milli takım teknik direktörlüğü ihtimalini dışlamıyor. “Milli takıma ve KNVB'ye büyük saygı duyuyorum; ayrıca o hafta yapılan görüşmelerin profesyonel şekilde ilerlemiş olması hakkında yalnızca olumlu konuşabilirim.”

“Şu an için kulüp futbolunun bana hâlâ çok şey sunacağına inanıyorum. Bir gün ülkemi milli takım teknik direktörü olarak temsil etmek büyük bir onur olur. Sadece benim için doğru zaman bu değildi”, diyerek sözlerini noktaladı Slot.