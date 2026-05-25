Arne Slot, Liverpool'un sezonunu tek kelimeyle özetliyor

Liverpool, Pazar günü Premier League'in son haftasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı ve böylece İngiltere liginde beşinci sırada yer aldı. Maçın ardından teknik direktör Arne Slot, basın toplantısında takımının sezonunu değerlendirdi.

Geçen yılki şampiyonluğun ardından, bu sezon Liverpool için çok daha hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu. Sonunda elde edilen beşinci sıra ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı ancak kıl payı elde edildi.

Slot, “Son birkaç sezonda bazı büyük İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarına katılmayı başaramadı” diye geriye dönüp baktı. “Bu yüzden biz de bunu hafife almamalıyız, ancak daha fazlasını istediğimiz açık.”

“Ancak oyuncularla ve bu sezon yaptıklarıyla çok gurur duyuyorum. Yaşadığımız her şey, tüm sakatlıklar ve meydana gelen diğer olaylar göz önüne alındığında, hepimiz için çok, çok, çok zor bir sezondu.”

Bu sezon, bugünkü bilgisiyle bazı şeyleri farklı yapıp yapmayacağı sorusuna Slot şöyle cevap veriyor: “Oh evet, pek çok şeyi. Biz ve ben mükemmel değildik. Ama geçen yıl şampiyon olduğumuzda da aynı cevabı verirdim, çünkü bir teknik direktör ve aynı zamanda bir oyuncu olarak asla mükemmel olamazsınız.”

“Ancak bu sezon aldığım tüm kararların arkasında tek bir düşünce vardı: iyi hazırlıklı olmak. Üzerinde iyice düşündüm, ancak o anda öyle hissetmeme rağmen tüm kararlar doğru değildi.”

“Ama kararlar almam veya seçimler yapmam gerekmeyen birçok an da oldu, çünkü bu maç (Brentford maçı, ed.) belki de bu sezon yedek kulübesinde genç oyuncuların bulunmadığı ilk maçtı. Bu istisnai bir durumdu. Dolayısıyla, sezonu tek kelimeyle nasıl tanımlayacağımı sorarsanız, cevabım ‘sakatlık’ olur.”