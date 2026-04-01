Arne Slot, Liverpool'da harika bir haber aldı: "Bu herkes için çok güzel bir haber!"

Arne Slot, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada Alexander Isak'ın Liverpool'un takım antrenmanlarına yeniden başladığını doğruladı. 26 yaşındaki İsveçli oyuncu Aralık ayında baldır kemiğini kırmıştı, ancak şimdi sahalara dönüşü yaklaşıyor.

Liverpool'un yaz transfer döneminde yüksek bedelle kadrosuna kattığı Isak, baldır kemiği kırığı nedeniyle Liverpool'un 21 resmi maçını kaçırdı. Forvet, bu sakatlığı Tottenham Hotspur maçında yaşamıştı.

Yedek olarak oyuna girip, şu anda küme düşme mücadelesi veren takıma karşı Liverpool'u öne geçirmişti, ancak kısa süre sonra Micky van de Ven'in sert müdahalesi sonucu baldır kemiği kırıldı.

Slot Çarşamba günü, "Yarın ilk kez takımla antrenmana çıkacak" dedi. "İsveç'in dün (Salı, ed.) Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması da dahil olmak üzere, kendisinin moralinin çok iyi olduğunu düşünüyorum."

İsveç, Isak'ın forvet arkadaşı, milli takım ve lig arkadaşı Viktor Gyökeres'in son dakikada attığı gol sayesinde Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

Yani Isak için daha da güzel haberler var. "Üç, dört ay boyunca bu kadar sıkı çalıştıktan sonra antrenmanlara dönebilmek: bu herkes için çok güzel bir şey," diyor Slot. "Tabii ki bu, dört aydır yaptığı ilk antrenman seansı, ama onu tekrar aramızda görmek çok güzel."

"Çünkü hepimiz kimi transfer ettiğimizi biliyoruz: inanılmaz bir forvet. Son iki ayda onu tekrar kadromuzda görmek bize çok yardımcı olacak," diye bitirdi Slot.

Jeremie Frimpong

Slot, Çarşamba günü Jeremie Frimpong hakkında da bir güncelleme paylaştı. Hollandalı oyuncu, Salı günü Ekvador (1-1) maçında ilk çeyrek saatin ardından sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. "Hollanda milli takımının takım doktoru, onu tedbir amaçlı oyundan çıkardıklarını söyledi. Ancak bunun doğru olup olmadığını görmek için bir tarama yapılacak."