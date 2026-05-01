Arne Slot, Liverpool basın toplantısında Feyenoord'lu oyuncunun adını açıklamayı reddetti

Teknik direktör Arne Slot, Cuma günü Liverpool'un basın toplantısında, yardımcı antrenör Etiënne Reijnen (Feyenoord) ile yeniden bir araya geleceğine dair artan söylentilere yorum yapmak istemedi.

Slot isimler konusunda yorum yapmayı reddetse de, The Reds'in ayrılan Aaron Briggs'in yerine birini aradığını kabul etti. "Sanırım hepimiz bir teknik kadro üyesini kaybettiğimizi biliyoruz, bu yüzden takviye arayışında olmamız mantıklı. Gözlerimizi dört açıyoruz."

İngiltere'de 39 yaşındaki Reijnen'in Anfield'a geleceğinden neredeyse eminler. Valentijn Driessen de bu haberi Çarşamba akşamı Vandaag Inside programında verdi.

Liverpool'da şu anda Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong ve Cody Gakpo gibi birçok Hollandalı oyuncu bulunuyor.

Ayrıca Slot ve Reijnen'in ortak bir geçmişi var. İkisi de PEC Zwolle'de birlikte oynadı ve daha sonra Slot'un yardımcı antrenör olduğu SC Cambuur'da da birlikte çalıştı.

Slot, Kasım 2023'te Reijnen'i Feyenoord'a transfer etmişti. Başlangıçta Zwolle'li oyuncunun geçen sezon Liverpool'a transfer olması planlanıyordu, ancak çalışma izniyle ilgili sorunlar nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Oyun yeniden başlatma koçu Briggs, Aralık ayı sonunda Liverpool'dan ani bir şekilde ayrıldı. İngiliz teknik adamın ayrılışı, Slot ve Van Dijk'ın bu dev kulübün duran toplar konusunda yaptığı bazı eleştirel yorumların hemen ardından gerçekleşti.