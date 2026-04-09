Arne Slot için son derece üzücü olan bu istatistik, PSG ile Liverpool arasındaki güç dengesini tam olarak yansıtıyor

Liverpool Çarşamba günü Paris'te son derece zor anlar yaşadı ve bu maçta dikkat çekici bir istatistik kaydetti. Arne Slot'un takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı (2-0) hücumda etkisiz kaldı.

Kendi sahasında aldığı galibiyetin ardından PSG, yarı finale yükselme yolunda avantajlı konuma geldi. Désiré Doué ve Kvicha Kvaratskhelia'nın golleri, Parislilere galibiyeti getirdi.

Liverpool, Fransa'nın başkentinde oldukça zorlandı. Giorgi Mamardashvili, The Reds için birkaç iyi kurtarış yaptı, bu da maçın henüz tamamen bitmediğini gösteriyor. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Salı günü Anfield'da oynanacak.

Dikkat çeken bir nokta, Arne Slot'un takımının maç boyunca kaleye tek bir şut bile çekememesi oldu. Opta'ya göre Liverpool'un beklenen gol değeri sadece 0,18 idi.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde en son sıfır şut ürettiği maç, 2020'deki Atalanta karşılaşmasıydı. O zaman The Reds, grup maçını kendi sahasında 0-2 kaybetmişti.

Ayrıca bu istatistik, bu sezon ilk kez ortaya çıkmıyor. 8 Ocak 2026'da Liverpool, Premier Lig'de Arsenal ile oynadığı maçta (0-0) da kaleye tek bir şut bile atamamıştı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Liverpool, Manchester City'ye 4-0 yenilerek FA Cup çeyrek finalinde elendi. Ayrıca, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu da turnuvadan elenme ihtimali bulunuyor; bu durumda takım sadece kendi liginde mücadele etmeye devam edecek. Takım şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın beş puan gerisinde. Bu nedenle, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini alma şansı hala var.