Arne Slot için büyük bir hayal kırıklığı: Liverpool, sezon sonuna kadar kilit oyuncusundan yoksun kalacak

Arne Slot, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, sezon sonuna kadar Alisson Becker'den yoksun kalacağını açıkladı. Liverpool kalecisi, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından sakatlandı.

Brezilyalı kaleci, Mart sonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kas sorunlarıyla boğuşuyor. Slot, Alisson'un hala bu sorunlardan muzdarip olduğunu açıkladı.

Liverpool'un önümüzdeki beş gün içinde iki önemli maçı var. Cumartesi günü Manchester City'de FA Cup çeyrek finali maçı var, birkaç gün sonra ise Slot'un takımı, Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çift maçının ilk ayağı için Fransa'ya gidecek.

Slot, The Reds'in her iki maçı da birinci kalecisi olmadan oynamak zorunda kalacağını doğruladı. "Alisson, Manchester City ve Paris Saint-Germain maçlarının kadrosunda yer almıyor, 14 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında da forma giyemeyecek. Sezon sonu civarında tekrar forma giyebileceğini umuyorum," dedi eski Feyenoord ve AZ teknik direktörü.

33 yaşındaki kaleci, sezonun başlarında hamstring sakatlığı geçirmiş ve 50 gün boyunca sahalardan uzak kalmıştı. O dönemde Giorgi Mamardashvili onun yerine geçerek Anfield'da kaleyi korumuştu.

Alisson, 2018 yazında AS Roma'dan Liverpool'a transfer oldu ve kulüp onun için 72,5 milyon euro ödedi. Kaleci, İngiliz şampiyonu için 332 maçta forma giydi ve bu maçlarda 140 kez kalesini gole kapattı.

Slot, basın toplantısında ayrıca, baldır kemiği kırığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Alexander Isak hakkında da konuştu. Teknik direktör, İsveçli yıldız oyuncunun yaklaşan kritik maçlarda sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda henüz bir açıklama yapamadı.