Çeşitli İtalyan basın kaynakları, Teun Koopmeiners'in önümüzdeki yaz Juventus'tan ayrılabileceğini bildiriyor. Tuttosport'un haberine göre, Hollanda milli takımında 27 kez forma giyen oyuncu, Premier League kulüpleriyle görüşmeler bile yaptı.

Juventus'taki gelişmeleri yakından takip eden İtalyan basın organı, "Koopmeiners ayrılabilir" diye yazıyor. "Hatta ona bir fiyat etiketi bile yapıştırıldı: Sermaye kaybını önlemek için 30 milyon euro gerekiyor."

Koopmeiners, 2024 yazında 58 milyon euro transfer ücreti karşılığında Atalanta'dan transfer edilmişti, ancak Juventus'ta nadiren en iyi seviyesine ulaşabildi. Bu sezon Luciano Spalletti tarafından geçici olarak savunmaya kaydırıldı, ancak bu da değişen bir başarıyla sonuçlandı.

Koopmeiners'in 2029 ortasına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, önümüzdeki yaz ayrılmasına izin verilebilir. "Sol ayağını kullanan oyuncunun menajerleri, birçok Premier League kulübüyle görüşmeler bile yaptı" deniyor.

Liverpool da bu kulüplerden biri olabilir. The Reds, iki yaz önce Koopmeiners'e ciddi ilgi göstermişti ve Arne Slot'un gelmesinden bu yana bu ilgi azalmadı.

İngiltere, Koopmeiners için tek olası hedef değil. Türkiye'nin önde gelen kulüpleri de onu yakından takip ediyor. Ayrıca, eski Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki AS Roma da ciddi bir ilgi gösteriyor.

Liverpool'un Koopmeiners'e olan ilgisi dikkat çekicidir, zira Denzel Dumfries de bir süredir kulüple anılmaktadır. Slot, Liverpool'da Hollandalı oyuncuların fazlalığı konusunda onu uyaran eleştirmenleri pek umursamıyor gibi görünüyor.