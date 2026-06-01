Arne Slot, Liverpool'dan bir mektupla veda etti. Liverpool Echo, Pazartesi sabahı bu mektubu yayınladı; mektupta Hollandalı teknik direktör, İngiliz devinde geçirdiği dönemi gururla anıyor.

"Anfield tünelindeki o ünlü tabelanın altından dışarı çıktığınızda, karmaşık duygular hissedersiniz. Elbette sorumluluk. Bu kulübün zengin tarihine karşı," diye başlıyor Slot mektubuna. Ayrıca, dünya çapında ünlü Anfield seyircisi için mücadele etme ve kazanma kararlılığını da anlatıyor.

"Tüm bu duyguların sadece 12 ay sonra bir Premier Lig şampiyonluğuna dönüşmesi, olağanüstüydü. Bu sadece bir kupa değil, kulüp genelinde pek çok insanın sıkı çalışması, fedakarlığı ve adanmışlığının bir ödülüydü."

Temmuz 2025'te Diogo Jota'nın vefatı da gündeme geliyor. "Ortak kutlamalarımızdan sadece birkaç hafta sonra Diogo'yu kaybetmemiz tarif edilemez bir şey. Onu her şeyden önce bir takım arkadaşı, bir dost ve o ünlü kulüp amblemini her giydiğinde binlerce kişinin hayatına dokunmuş olağanüstü bir insan olarak anmak istiyorum," diye yazıyor 47 yaşındaki teknik direktör.

AZ ve Feyenoord'un eski teknik direktörü, taraftarlara, oyunculara ve teknik kadroya teşekkür ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın da katkısıyla geleceğe olan güvenini dile getiriyor. Son maç gününde Liverpool, Brentford ile 1-1 berabere kalarak gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi.

Geleceğe tam bir güvenle bakan Slot, ileriye dönük bir bakış sunuyor. "Bu kulübe çok şey vermiş, değerlerini yüksek tutmuş ve pek çok unutulmaz anın yaratılmasına katkıda bulunmuş oyuncular, kalıcı olacak bir temel attılar," diyor ve başladığı yerden bitiriyor.

"Anfield'ın tünelinde o tabelanın altında ilk kez durduğumda, bu kulübün benden ne beklediğini biliyordum. Asla bu hedefe ulaşmak için çabalamayı bırakmadığımızı bilerek ayrılıyorum."