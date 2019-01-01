Arnavutluk - Türkiye maçına Alman hakem

A Milli Takım'ın Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçı Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.