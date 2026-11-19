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Rolando Maran, bir milli takımın başındaki ilk deneyimini anlattı.

Arnavutluk Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Burada milli takım, herkesin birinci takımı; sanki bir kulüp gibi. İç sahada, Roma'nın Conference League'i kazandığı Tiran'daki statta oynadığımızda boş yer kalmıyor ve taraftar desteği çok coşkulu oluyor. Deplasmanda da bizi her zaman çok sayıda insan takip ediyor. Bütün bir halka sevinç yaşatma sorumluluğunu hissediyoruz".

"Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya'yla aynı grupta yer almak ister miyim? Gerçekten bilmiyorum ne diyeceğimi. Kesinlikle çok büyük bir heyecan olurdu ve tuhaf bir his yaratırdı. Rakiplerimiz kim olursa olsun, elemeleri geçmeyi umuyoruz. Takım rekabetçi; teknik ve karakter açısından nitelikli oyuncularımız var, ayrıca doğal bir kadro yenilenmesini planlama imkânımız da bulunuyor. Federasyon, genç milli takımlarda uzun süredir çok iyi bir çalışma yürütüyor".

"Cagliari'nin kalecisi Caprile'yi milli takıma çağıracak mıyım? Elia, ailevi nedenlerle Arnavutluk pasaportu aldı; henüz işlemleri tamamlamadı, bu yüzden konuyu konuşmadık. Ama oynayabilecek durumda olursa kesinlikle işimize yarar".

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"Son yıllarda İtalya Serie A'sından Berisha, Strakosha, Djimsiti, Asslani ve Ramadani ayrıldı. Ama başkaları da var ve İtalya ligi yine de en çok takip edilen liglerden biri".

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"Manaj, Inter'de yetişmişti; şimdi olgunluk çağında ve oldukça profesyonel bir yaklaşımı var. Çok gol atıyor".

"Cesena'da Serie B'nin gol kralı olan Cristian Shpendi'yi yedek mi bıraktım? Bazen oynamayı hak eden bir oyuncuyu dışarıda bırakmak gerekiyor. Shpendi iyi bir oyuncu ve bunu antrenmanlarda her zaman gösteriyor; fırsatları gelecek".

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"Hysaj kulüpsüz ve yalnızca milli takımda mı oynuyor? İnanılmaz. Empoli'yle antrenman yapıyor ve biz de onu takip ediyoruz. Milli takıma geldiğinde, kulübünde düzenli olarak oynayan bir futbolcu gibi görünüyor. Hâlâ üst düzeyde oynayabilecek yaşta; neden ona güvenilmediğini anlamıyorum".

"Ernest Muti'nin harika yetenekleri var. Trabzonspor'da oynama ve Salah'la antrenman yapma şansına sahip; ondan bazı sırlar öğrenmeye çalışıyor. Teknik açıdan çok kaliteli".