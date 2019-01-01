Arnavutluk - İzlanda maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Arnavutluk ile İzlanda karşı karşıya geliyor.

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 'nin de yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile İzlanda kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında oynanan ilk karşılaşmayı İzlanda 1-0 kazanmıştı.

Arnavutluk - İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta?

Arnavutluk ile İzlanda arasındaki maç 10 Eylül Salı günü oynanacak. 21:45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Arnavutluk - İzlanda maçı hangi kanalda?

Elbasan Arena'da oynanacak maçı S Sport 2 canlı olarak yayınlayacak.

Arnavutluk'un 2 galibiyeti var

Grubun 4. sırasında bulunan Arnavutluk, 5 maçta yalnızca 2 kez galibiyet aldı ve geri kalan maçların hepsini kaybetti.

İzlanda'da keyifler yerinde

Gruptaki son 3 maçını da kazanan İzlanda, son olarak Moldova karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. İlk 3 sıradaki ülkelerin 12 puanı bulunuyor ve İzlanda 3. sırada yer alıyor.