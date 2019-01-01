Arnavutluk - İzlanda maçı hangi kanalda?
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2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile İzlanda kozlarını paylaşacak.
İki ülke arasında oynanan ilk karşılaşmayı İzlanda 1-0 kazanmıştı.
Arnavutluk - İzlanda maçı ne zaman ve saat kaçta?
Arnavutluk ile İzlanda arasındaki maç 10 Eylül Salı günü oynanacak. 21:45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Arnavutluk - İzlanda maçı hangi kanalda?
Elbasan Arena'da oynanacak maçı S Sport 2 canlı olarak yayınlayacak.
Arnavutluk'un 2 galibiyeti var
Grubun 4. sırasında bulunan Arnavutluk, 5 maçta yalnızca 2 kez galibiyet aldı ve geri kalan maçların hepsini kaybetti.
İzlanda'da keyifler yerinde
Gruptaki son 3 maçını da kazanan İzlanda, son olarak Moldova karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. İlk 3 sıradaki ülkelerin 12 puanı bulunuyor ve İzlanda 3. sırada yer alıyor.