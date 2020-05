Armanın Öteki Yüzü | Bölüm 6: 1. FC Köln

Futbolda G.O.A.T denince akıllara Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gelir. Köln için bunun anlamı armasında yer alıyor.

8 Mart 2015’te ’nın 24. Hafta mücadelesinde 1. FC Köln, sahasında ’u konuk etmiş ve 4-2 kazanmıştı.

İlk yarı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona ermişti. Frankfurt 58’de eşitliği getiren golü atmıştı. Ardından Köln’ün golleri arka arkaya gelmiş ve nihayetinde dakikalar 82’yi gösterdiğinde dördüncü gol gelmişti. Golü atan isim Nijeryalı santrfor Anthony Ujah’tı. Kendisinin ismini YouTube’da arattığınız zaman size verilen tavsiyelerden ilki “Anthony Ujah goat *” olur. Sebebi ise işte tam da bu maçta attığı golün ardından yaşananlardır.

*Goat: Keçi

Takımına dördüncü golü getiren Ujah, anlaşılabileceği üzere büyük bir sevinçle koşarak kenara geldi. Kenarda ise Hennes; yani kulübün maskotu olan keçi Köln forması ile duruyordu. Ujah, o anın da verdiği heyecan baskın çıkmış olmalı ki Hennes’i boynuzlarından tutarak havaya kaldırmaya çalıştı. Belki de tribünleri mutlu edecek, bir sonraki gün adından söz ettirecek bir kutlama yaptığı zannediyordu… Aslında yanlış bir düşünce sayılmaz. Zira yalnızca bir gün sonra değil; uzun bir süre bu kutlama hafızalardan silinmedi.. Fakat kötü bir şekilde.

Ujah’ın bu kutlama şekli yalnızca taraftarları değil şehrin tamamını ayağa kaldırmıştı. Hennes, hem kulübün hem de şehrin sembolüydü. Ona kutsal bir gözle bakılıyordu ve Ujah’ın ona büyük bir saygısızlık ettiği düşünülüyordu. Sokaklarda, basında ve sosyal medyada Ujah’a karşı tepkiler çığ gibi büyüyordu.

Kısa süre içerisinde feci bir hata yaptığını fark eden Ujah, ilk olarak VIII. Hennes’ten; sonra da kulüpten, taraftarlardan ve Köln halkından özür dilemek zorunda kaldı. Sonrasında Hennes’in doğum gününde kişisel Facebook hesabından ona havuç yedirirken paylaştığı fotoğrafla sempati kazanmaya çalıştı.

Tahmin edilebileceği gibi Ujah’ın Köln macerası fazla uzun sürmedi. 3 sezon sonunda 102 maçta 36 gol atıp 10 asist yaptıktan sonra Hennes faciasının yaşandığı o sezonun sonunda ’e transfer oldu.

Peki, bir keçi nasıl olur da böylesine kutsal bir sembol olabilir? Ayrıca adı neden Hennes?

Şans meleği Hennes

'nın dördüncü, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük şehri olan Köln’ün en popüler futbol kulübü olan 1. FC Köln, 13 Şubat 1948 yılında kuruldu. Resmî kayıtlarda 72 yaşında olan bu kulüp, 1901’de kurulan Kölner Ballspiel-Club ve 1907’de kurulan SpVgg Sülz 07’nin birleşmesiyle FC 1. Köln olmuştur. Yani geçmişi çok daha eskiye dayanır.

1948 ve 1950 yılları arasında Köln, Almanya’nın ikinci; Dünya’nın ise en büyük üçüncü kilisesi olan çift kuleli Köln katedralini armasında kullanmıştı. Hem armada hem de takımın isminde yer alan “1.” ifadesi ise FC Köln’ün şehrin ilk takımı olduğunu göstermek içindir.

Takvim yaprakları 1950 yılında savrulurken Köln ikinci yıldönümünü kutlamaktaydı. Kökeni 17. yüzyıla kadar uzanan ve günümüze kadar gelen “Althoff” isimli bir sirk hanedanlığının yöneticiliğini yapan Carola Williams, o yıl Köln’ün ikinci yaşının şerefine bir karnaval düzenlemişti. 1987’de hayata gözlerini yuman Williams, karnaval sırasında takıma şans getireceğini düşünerek bir keçi hediye etti. Taraftarlar ve karnavala katılan Köln halkı keçiyi anında benimsediler. Yalnızca onlar değil; dönemin oyuncu-menajeri Hennes Weisweiler keçiyi öylesine sevdi ki sahiplenerek kendi adını verdi.

Kısa sürede popüler olan Keçi Hennes, kulübün maskotu olmakla kalmadı; armaya da yerleştirilidi.Resmî olarak armaya ne zaman eklendiği ne yazık ki bilinmiyor. Ancak Hennes, kulüp formasında ilk kez 1954 yılında ile oynanan kupa finalinde görücüye çıktı.

İlk Hennes hayata gözlerini yumduktan sonra başka keçiler de kulübün maskotu olmaya devam etti. Biri ölünce bir diğeri taraftarların oylarıyla seçildi ve bu bir gelenek haline geldi. Köln halkı, II. Hennes’i Borussia taraftarlarının zehirleyerek öldürdüğüne inanır. Bu iddia, iki takım arasındaki rekabeti iyice kızıştıran faktörlerden bir tanesidir. Gerçekte ise II. Hennes bir çoban köpeği tarafından öldürülmüştür.

Hennes armaya dahil edildikten sonra ufak tefek yenilikler dışında büyük değişiklikler yapılmadı. Hennes Köln’ün armasında uzun yıllar kaldı ve kalmaya da devam edecek gibi görünüyor. Kulüple beraber öylesine popüler oldu ki marka haline geldi. Onun adıyla parfüm piyasaya sürüldü. Ayrıca bir Alman televizyon kanalında yayınlanan SK Kölsch adlı bir dizide cinayete kurban giden bir karaktere bile hayat verdi. Köln’ün kendi sahasında oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Hennes’i görmek için stadyuma kadar gitmenize de gerek yok. Kulübün resmi internet sitesinde Köln hayvanat bahçesinde kalan Hennes’i canlı izleyebilme imkanınız bulunuyor.

Bundesliga'daki ilk şampiyonluğunu 1963-64 sezonunda alan Köln, ikinci ve son şampiyonluğunu 1977-78 sezonunda aldı. Aynı sezonda DFB-Pokal'ı da kazanarak çifte zafer yaşayan Köln taraftarları Hennes'in şerefine "Our Goat is the Champion" adlı bir şarkı bile yazdı. Her anlamda kulübün sembolü olan Hennes ile beraber Köln'ün lakabı da "The Billy Goats" (Erkek Keçiler) oldu.

BONUS: Şimdiki Hennes, kulübün dokuzuncu keçisi. ile yapılan 2019-20 sezonunun açılış maçında ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Kendinden önceki Sekizinci Hennes, kulübün 12 yıl boyunca maskotluk görevini yaptıktan sonra sağlık sorunları sebebiyle Ağustos 2019’da ‘emekliye’ ayrıldı. 2014 yılında Köln ikinci ligdeyken VfR Aalen ile oynadığı maç öncesi Sekizinci Hennes güvenlik görevlisinin elinden kurtulmuş ve sahaya dalmış, oradan oraya koşturmuştu. En sonunda yakalanmasıyla taraftarlardan yoğun bir yuhalama ve ıslık sesleri yükselmişti. Hennes’in kaçış macerasını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

ve dünyanın en iyi futbolcuları olabilir. Ancak ortamda bir G.O.A.T (Greatest Of All Time: Tüm zamanların en iyisi) varsa o da Hennes’tir…