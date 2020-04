Armanın Öteki Yüzü | Bölüm 1: SS Lazio

Her hafta bir futbol takımının armasını ele alacağımız “Armanın Öteki Yüzü” adlı seride ilk bölüm Lazio’ya ait.

YAZI | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

’nın ‘faşist çocuğu’ olarak görülen , kurulduğu tarihten bu yana bu yakıştırma ile kimi zaman mücadele etti; kimi zamansa akışına bıraktı.

Bu faşist kimlik, özellikle Lazio’nun taraftar grupları sebebiyle daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Ancak bir taraftan bu imajın, kulübün kökenleri ve armasıyla da bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Lazio’nun kulüp armasında yer alan altın kartal figürünün direkt olarak faşizmi simgelediğine inanan büyük bir kitle var.

Daha fazla takım

Modern Olimpiyat Oyunları’nın başlangıcından tam 4 sene sonra 1900’de -ilk olarak Società Podistica Lazio ismiyle- kurulan Societa Sportiva Lazio , bildiğiniz gibi İtalya’nın başkenti ’nın önde gelen kulüplerinden biri. Yüzme, jimnastik ve atletizm başta olmak üzere çok disiplinli spor dallarını da içeren kulüp, Yunanlılardan da ilham alarak renk tercihini beyaz ve maviden yana kullandı. Ancak sadece renk seçiminde değil; arma seçiminde de Yunan kültüründen uzaklaşmak istemediler.

Onlar belki kültürel bir yaklaşımla bu tercihte bulunmuşlardı; fakat dışardan bakıldığında başka anlamlar çıkarılmıştı. Altın kartal sembolü bir yandan güç ve kuvveti temsil ederken diğer yandan tarih boyunca faşist bir sembol olarak kullanılmıştır. Altın kartal, bir dönem İtalya’daki faşist askeri güçlerin üniformalarında da yer almıştır. Yine de bu yargının haksız tarafları var. Zira Lazio, kartal figürünü, dönemin faşizm önderi Benito Mussolini’nin Ulusal Faşist Parti’yi (1921) kurmasından yaklaşık 10 sene kadar öncesinde armasına eklemişti.

Ayrıca Lazio, 1927 yılında Roma takımlarının tek bir çatı altında toplanmasını talep eden faşist rejim güçlerine karşı koyan tek Roma takımıydı.

Altın kartalın çıkış noktası: Zeus

Kulübün kurucu üyelerinden Luigi Bigiarelli’nin kararıyla altın kartal figürü armaya eklenmişti. Bigiarelli’nin hareket noktası ise Roma’da Jüpiter olarak bilinen, Yunan mitolojisinde göklerin ve şimşeklerin tanrısı Zeus’un hanedanlık sembolleriydi: Meşe, kartal, şimşek ve taht. Kartal sembolüyle güç, cesaret ve sonsuzluk anlamları kulüple beraber simgelenmek istenmişti.

120 yıllık tarihi boyunca armasında çeşitli kez değişiklikler yapan Lazio, ilk armasında kartalın kanatlarını kapalı olarak kullanmıştı. 1914 yılında kartalın kanatları açık bir şekilde resmedildi. 1921 yılına kadar kulübün köklerini göstermek amacıyla “Roma” ismi armaya işlendi.

Kulüp her ne kadar faşist rejimin bir parçası olmak istemese de 1927 ve 1940 yılları arasında armada değişiklik yapmaya zorlandı. Kartalın yerine faşistliğin sembolü olan “Fasces”, yani Roma İmparatorluğu'nda güç ve düzenin sembolü olan, bir baltanın etrafında birbirine bağlı çubuklardan oluşan sembol eklendi.

1940’lı yıllardan sonra armada yapılan değişikliklerden belki de en popüler olanı, kulübün ‘karanlık günler’ olarak nitelendirdiği 1980’li yıllarda yapılan değişiklikti. 1982 yılında armada yalnızca kanatları açık bir kartal sembolünü kullanıldı. Hatta bu armadaki tek kartal figürü, 2015 yılında formanın üzerine büyük şekilde işlendi. 2017-18 sezonundaysa iç saha formasının arması olarak kullanıldı.

1958 yılına kadar altın kartal birçok kez armadan çıkarıldı ve geri getirildi. O tarihten itibaren daim kalan hep kartal figürü oldu.

Haberin devamı aşağıda

Her kulübün taraftar kitlesi, içerisinde birden fazla düşünceyi barındırır. Ancak bunların hiçbiri, bir kulübü ifade etmek ve tek başına ele almak adına yeterli ve haklı bir gerekçe olmamalıdır.

Bu yazıda kulübün politik çizgisinden ziyade armasının sembolize ettiği esas hikayeye yer verilmiştir.

Bu yazıda Leonard Jägerskiöld Nilsson’ın “World Football Club Crests: The Design, Meaning and Symbolism of World Football's Most Famous Club Badges” kitabından faydalanılmıştır.