ÖZEL RÖPORTAJ | Arkadiusz Milik: Arsenal beni hafife almıyor

Napoli'nin 25 yaşındaki santrfor oyuncusu Arkadiusz Milik, Avrupa Ligi'nde Arsenal ile oynayacakları karşılaşma öncesi GOAL'e açıklamalarda bulundu.

Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik, zorlu maçı öncesi karşılaşma hakkında ve kendi performansı üzerine düşüncelerini dile getirdi.

Milik, UEFA çeyrek final ilk maçında Arsenal deplasmanına konuk olacak 'nin en güçlü silahlarından biri olarak gösteriliyor. Zira bu sezon çıktığı 38 maçta 19 gol kaydederken , Duvan Zapata, Krzysztof Piatek ve Fabio Quagliarella'nın ardından gol krallığında 5. sırada bulunuyor. 2016'da 'tan Napoli'ye transfer olan Milik, o günden bu yana takımın en kilit isimlerinden biri haline gelmeyi başardı.

Polonyalı golcü, Arsenal'in kendisine çok aşina olmadığını ancak hafife alınmayacağını da belirtti.

"Bence Arsenal, beni hafife almıyor. Ben Napoli gibi büyük bir kulübün parçasıyım."

Napoli taraftarının kendisi hakkında yaptığı eleştiriler üzerine Milik, "Taraftarlar benim hakkımda çok konuşuyor ve açıkçası bu tartışmayı alevlendirmek istemiyorum. Kendimi tamamen takımıma odaklamak istiyorum. Taraftarlar bu tarz tartışmaları yapmaktan çok hoşlanıyor, onların işi bu ve dünyanın her yerinde olan normal bir durum. Her takımın taraftarı: 'Bu topçu yeterince iyi değil', 'Şu toplu çok iyi' tarzı yorumlar yapıyorlar. Kızmıyorum onlara, zaten Futbol dünyası böyle." ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019'da 'yı deplasmanda 4-1 mağlup ettikleri maçta, henüz 2. dakikada Verdi'nin pasını ceza sahasında topuğuyla kontrol edip harika bir voleyle topu kaleye gönderen Milik, o golü tekrar tekrar izlediğini söyledi.

"Bu gol, beni çok mutlu etti ancak taraftarlar kadar konuşmadım. Hepsi, golün videosunu bana yolluyor. Böylece sürekli izlemiş oluyorum. Günün sonunda maçı kazanmış olmamız en önemli şeydi."

Napoli'deki ilk 2 sezonunda yaşadığı diz sakatlıkları sebebiyle 52 maç kaçıran Milik, bu sezon neredeyse hiç sakatlık yaşamadı. Ancak o dönemlerde sakatlığı atlatamayacağından çok korkuyordu:

"Benim için en zoru, ilk diz sakatlığımdı. Bana, tedavi sürecinin çok uzun olacağını söylediklerinde, hayatımın en zorlu anlarını yaşadım. Şu anki seviyeye bir daha asla dönemeyeceğimi düşünmüştüm. Ancak sonunda her şey yolunda gitti. Napoli'de kendimi çok geliştiriyorum ve sık sık forma şansı buluyorum. Yüzümdeki gülümsemenin yegane sebebi de bu."

"İkinci kez sakatlandığımda durum daha da kolaylaştı çünkü 3-4 hafta sonra normal yürümeye başlamıştım. Bu sefer, oynayamama korkusu yaşamadım. Sakin kaldım ve zaman daha rahat akıp gitti."