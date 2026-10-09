Medya raporları, önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşebilecek bir sürprizi ortaya çıkardı; haber, Portekizli Cristiano Ronaldo nedeniyle Suudi Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun ayrılma ihtimaliyle ilgili.

Postecoglou görevi bu sezonun başında devraldı, ancak kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamadı. Roshn Ligi'nde biri beraberlik, diğeri mağlubiyet olmak üzere iki maçta kayıp yaşadı; ardından Asya Elit Ligi'nde Emirlikler ekibi Al Ain karşısında 4-0 yenildi.

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Suudi "Nadina" programının aktardığına göre, önümüzdeki dönem Nassr içinde hassas bir süreç olacak ve Portekiz'in eski teknik direktörü ve Ronaldo ile güçlü bir ilişkisi bulunan İspanyol Roberto Martinez'i göreve getirmek için Postecoglou'nun görevine son verilebilir.

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Kaynak, bu hamlenin Nassr'ın sonuçlarının gerilemeye devam etmesi halinde gerçekleşebileceğini belirtti; Ronaldo, önümüzdeki dönemde mümkün olan en iyi şekilde bitirebilmek için elindeki her şeyi ortaya koymaya çalışıyor.

Belirtmek gerekir ki "Don", Portekiz'in teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı son krizin ardından zorlu bir dönem geçiriyor. Jesus ile çıkmaza girmesinin ardından futbolun tarihi gol kralı, kampı terk etme kararı aldı.