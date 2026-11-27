Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Joëlle Monlouis'nin Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) yönelik paylaştığı tebrik mesajı, Fransa Federasyonu Başkanı ve FIFA başkan adayı Philippe Diallo'nun tepkisini çekti.

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Diallo, CAF'a yönelik övgünün, konfederasyonun yaklaşan FIFA başkanlık seçimlerinde rakibi Gianni Infantino'ya desteğini açıklamasının ardından gelmesi nedeniyle hassas bir zamanlamaya denk geldiğini düşünüyor.

Fransız "RMC Sport" kanalının haberine göre Diallo, Monlouis'nin girişimini hoş karşılamadı. Monlouis, "LinkedIn" hesabından paylaştığı mesajda Afrika Konfederasyonu'nun "iyi yönetimini" övmüş, mesaja da Infantino'ya destek verdiklerini açıklamalarıyla bilinen CAF Başkanı Patrice Motsepe ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf eklemişti.

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Monlouis ve Diallo, geçen cumartesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen CAF Genel Kurulu'nda hazır bulunmuştu. Genel kurulda Motsepe, 54 Afrika federasyonunun Infantino'nun yeni bir dönem için adaylığını oy birliğiyle desteklediğini açıkladı. CAF Başkanı ayrıca FIFA Başkanı'nı övdü ve salondakileri ayağa kalkıp onu alkışlamaya davet etti.

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Diallo, bu adımla ilgili tutumunu açıklamak için Fransa Federasyonu Genel Sekreteri ile görüşmeyi planlıyor. Federasyon içinde bu adım, seçim kampanyasının başındaki başkan için mahcup edici bir durum olarak görüldü, özellikle de Monlouis'nin, Infantino'nun rakiplerinden birinin yönettiği kurumda üst düzey bir idari görev üstlendiği düşünüldüğünde.

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Gelişme, mevcut FIFA Başkanı karşısında zorlu bir mücadeleye girişen Diallo için önemli bir döneme denk geldi. Diallo, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) desteğini almıştı. UEFA, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak seçimlerde kıta federasyonlarının Fransız yöneticiyi desteklediğini açıklamıştı.

FIFA, 19 Kasım'da seçimler için üç adaylık başvurusu aldığını doğruladı: Diallo, Infantino ve Japon Kozo Tashima. Adaylıklar, adaylar resmi olarak onaylanmadan önce Seçim Komitesi tarafından incelenecek. Oylamaya FIFA'ya üye 211 ulusal federasyon katılacak.

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Afrika, Diallo için büyük bir engel oluşturuyor. Infantino ayrıca Güney Amerika federasyonlarının desteğine de sahip.

Öte yandan Fransız aday Avrupa'nın desteğine güveniyor, ancak koltuk için mevcut başkanla yarışmak istiyorsa destek tabanını kıta dışına da genişletmesi gerekiyor.

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2027 seçimleri, 2023'te rakipsiz şekilde yeni bir döneme seçilen ve şimdi dördüncü dönemini hedefleyen Infantino için rakiplere karşı ilk gerçek seçim sınavı olacak.

Infantino ile UEFA arasındaki anlaşmazlık son aylarda, FIFA turnuvalarının ticari haklarındaki %20'lik payın, değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edilen bir anlaşmayla özel sektör yatırımcılarına satılmasını amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" projesi nedeniyle tırmandı.

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UEFA, projenin hazırlanma biçimine ve FIFA Konseyi üyeleriyle istişare yapılmamasına itiraz etmişti. Infantino ise geçen ağustos ayında projeden geri adım attı.

UEFA ayrıca, oyuncu Folarin Balogun meselesi ve ABD Başkanı Donald Trump'a verilen FIFA Barış Ödülü de dahil olmak üzere başka konularda da açıklama talep etti.

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Geçen ekim ayında Avrupalı yöneticiler, Infantino'nun pek çok konuyu ele alış biçimini eleştirmiş ve ona rakip olacak bir aday aradıklarını belirtmişti. Ardından Philippe Diallo'ya desteklerini açıkladılar.