Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’i Mısır karşısında geriye düşmüşken 3-2’lik heyecan verici bir galibiyete taşıyarak Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa yazmaya devam etti ve bir dizi eşi görülmemiş rekor kırdı.

Messi, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya 6 eleme maçında gol atan ilk oyuncu oldu ve turnuvadaki gol serisini 9 maça çıkardı; bu, daha önce hiç görülmemiş bir başarıdır.

Arjantin kaptanı, bu turnuvadaki gol sayısını 8'e çıkardı. Bu, 1970 Dünya Kupası'nda Gerd Müller'in 10 gol attığından bu yana, bir Dünya Kupası turnuvasında takımının ilk beş maçında bir oyuncunun kaydettiği en yüksek gol sayısı oldu ve böylece 2022 Dünya Kupası'ndaki (7) gol sayısını da aştı.

Messi ayrıca, 1930 Dünya Kupası'nın ilk edisyonunda Arjantinli efsane Guillermo Stábile'nin kaydettiği rekoru egale etti; bu, bir Dünya Kupası turnuvasında bir Arjantinli oyuncunun elde ettiği en yüksek gol sayısıdır (8).

Messi ayrıca Dünya Kupası eleme turlarında 7 gole ulaşarak Pelé'nin rekoruna eşitledi ve Kylian Mbappé (11), Leonidas ve Ronaldo Nazário'nun (her ikisi de 8) ardından tarihsel listede dördüncü sıraya yerleşti.

Asist konusunda ise Messi, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihindeki en fazla asist yapan oyuncu olarak tek başına zirveye oturdu; asist sayısını 9'a çıkararak Diego Maradona'yı (8) geride bıraktı.

Ayrıca, futbol tarihinde 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol pası veren ilk oyuncu oldu.

Mısır karşısında attığı gol ve yaptığı asistle Messi, 31 maçta 21 gol ve 9 asist olmak üzere Dünya Kupası'ndaki gol katkısını 30'a çıkardı.

Arjantinli yıldız, 38 yaşını aştıktan sonra da yeni bir gol atarak, 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde bu yaşı geçen oyuncuların attığı tüm gollerin %47’sinden sorumlu hale geldi.

Messi, bir gol atıp bir gol pası vererek, 5 şut (2'si kaleyi bulan), 6 gol fırsatı yaratarak, 5 başarılı dripling gerçekleştirip 4 isabetli orta yaparak WhoScored sitesine göre 9,49 puanla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Arjantin milli takımı, çeyrek finalde İsviçre ile Kolombiya arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.