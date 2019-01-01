Arjen Robben: "Real Madrid'den ayrılmamın tek sebebi Ronaldo değildi..."

Arjen Robben, Real Madrid'den ayrılık sürecini anlatırken, Bayern Münih'e transfer olarak kariyerinin en doğru kararını verdiğini söyledi.

'ten ayrılmaya hazırlanan Arjen Robben, 'deki ayrılık sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25 Mayıs'ta Kupası finalinde ile oynanacak maçta son kez Bayern Münih forması giyecek olan 35 yaşındaki oyuncu, Alman devinde 10 yılda 8 lig şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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Bayern Münih'ten önce Real Madrid forması giyen Robben, 2009 yazında Florentino Perez'in tekrar başkanlık görevine dönmesi ve 'nun transfer edilmesinden sonra kadroda yaşanan ciddi değişimin bir parası olarak takımdan gönderilen isimler arasında yer almıştı.

Goal ve SPOX'a İspanyol devinden ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulunan deneyimli yıldız, "Benim için zor günlerdi çünkü Real Madrid'de başkan değişmişti. Orada kendimi iyi hissediyordum ve performansım da iyiydi. Ancak politikalar devreye girdiğinde ve yeteri kadar süre alamamaya başlayınca, bir karar vermeniz gerekiyor. Ya kalıp savaşmaya devam edeceksiniz, ya da kariyerinize başka bir yerde devam edeceksiniz... Ayrılık sebebi sadece Cristiano Ronaldo değildi. Perez kulübe geri döndü ve sonra Ronaldo, Kaka, Benzema ve Xabi Alonso'yu transfer etti. Ciddi harcamalar yapılmıştı ve bizlere takımdan ayrılacaklarla birlikte gelire ihtiyaç duyduklarını anlattılar." dedi.

Bu durum karşısında hayal kırıklığına uğradığını anlatan Robben, şöyle devam etti: "Manuel Pellegrini ile o dönem çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ayrıca belki de kariyerimin en iyi sezon öncesi hazırlık dönemini geçirmiştim."

Robben, Bayern Münih'e olan transfer sürecini ise şöyle anlattı: "Mark van Bommel ve Louis van Gaal ile konuştum. Van Gaal bana planlarını anlattı. Her ikisinin de mesajı netti: 'Lütfen Münih'e gel'. Benim için kolay bir karar değildi. Ailemle oturduk ve durumu konuştuk. Sonuçta Real Madrid gibi bir kulüpten ayrılacaktım. Bunun geri dönüşü olmayacaktı. Real Madrid'e kıyasla Bayern Münih o dönem Avrupa'da pek başarılı değildi. Benim ise en büyük hedefim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu ve yeterince iyi olduğumu herkese göstermek istiyordum. Bayern Münih'e transferim, kariyerimin en iyi kararıydı."