Arjen Robben, Groningen'le futbola geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon emekli olduğunu açıklayan Arjen Robben, altyapısında yetiştiği Groningen ile futbola geri döndüğünü açıkladı.

Arjen Robben'den sürpriz karar. Hollandalı yıldız, geçtiğimiz sezon formasıyla emekli olduğunu açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklamada ise futbola geri döndüğünü duyurdu.

Groningen'in duyurduğu transfer için konuşan Robben, "Kulübün son dönemdeki krizden geçmesi için kendim de çeşitli kampanyalara katıldım. Ve Groningen için daha fazla ne yapabileceğimi düşündüm. Son haftalarda kulüpten birçok insanla görüştüm ve en çokda taraftarımızın sözlerini dinledim; Arjen kalbini takip et! Groningen'e futbolcu olarak dönmeye karar verdim. Bunun işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyorum. Bildiğim şey kulübe bağlılığım. Tekrar Groningen formasıyla oynamak benim hayalim" ifadelerini kullandı.

Robben ve Groningen yönetimi yarın yapacağı basın toplantısıyla resmi imza töreni düzenleyecek.