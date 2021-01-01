Arjen Robben, Groningen formasına kavuştu gözünü Hollanda ile Euro 2020'ye dikti

Sekiz aylık sakatlığın ardından yeniden sahalara dönen Arjen Robben, milli takım formasına göz kırptı.

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben pes etmiyor.

Önce futbolu bırakan, sonra Eredivisie ekiplerinden Groningen formasıyla sahalara geri dönen ama yaşadığı sakatlık nedeniyle yeniden formasından uzak kalan Robben için bahar geldi!

Hollandalı oyuncu milli takım formasıyla Euro 2020'de yer almak istediğini açıkladı.

Arjen Robben ne dedi?

Groningen formasıyla sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından altı ay sonra ilk maçına hafta sonu çıkan Robben, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Frank de Boer'a çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Beni milli takıma çağırırsa kabul ederim. Bu sezon futbola geri dönme nedenlerimin en başında, Euro 2020'de forma giymek bulunuyordu."

"Ama gerçekçi olmak gerekirse yeniden forma girmem ve takım için değerli hale gelmem gerekiyor. Göreceğiz."

Hollanda Ligi'nde sezonun tamamlanmasına iki maç var. Groningen de bu süreçte AZ Alkmaar ve Zwolle ile karşılaşacak.

Hollanda Milli Takımı ve Robben

Hollanda Milli Takımı'nın Euro 2020 aday kadrosu, De Boer tarafından önceden açıklanmıştı ama değişiklikler yapmak mümkün. Hollandalı teknik adamın, 1 Haziran'a kadar nihai kadroyu belirleme şansı bulunuyor. UEFA geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, normalde 23 olan kadrodaki futbolcu sayısını, Euro 2020 için 26'ya çekmişti.

Hollanda bir önceki turnuva olan Euro 2016'da Türkiye ile aynı eleme grubundaydı ama 10 maç sonunda 13 puan toplayarak dördüncü olunca Fransa'ya gitme şansını yakalayamamıştı. Euro 2020'de ise Ukrayna, Avusturya ve Makedonya ile aynı grupta yer alıyor.

Hollanda Milli Takımı'nda 96 maça çıkan Robben, 37 gole imza attı.

Arjen Robben bu sezon ne yaptı

2019 yılında Bayern Münih macerasına son verip futbola veda ettiğini açıklayan Robben, futbol topundan bir sene uzak kalabildi.

Bu sezonun başında altyapısından yetiştiği Groningen'e geri dönen tecrübeli oyuncu, önce Eylül ayında PSV maçında yarım saat, sonra da ekim ayında Utrecht karşısında 15 dakika sahada kalabildi.

Ardından da yaşadığı sakatlık nedeniyle Nisan ayına kadar formasından uzak kaldı.

Nisan ayında sahalara geri dönen ve oyuna sonrada girmeye başlayan Robben, hafta sonunda oynanan Emmen deplasmanında ilk 11'de yer aldı, 80 dakika sahada kaldı ve 4-0 sona eren maçta iki asiste imza attı.

Robben, Bayer Münih'ten ayrıldıktan sonra geçen iki senede toplam 169 dakika top koşturdu.