Arjantinliler, Dünya Kupası yarı finalinin başlama vuruşundan önce bile en kötü yanlarını gösteriyorlar

Atlanta’daki Arjantinli taraftarlar, Dünya Kupası yarı finalinde ortamı ısıtmak için fazla zaman harcamadılar. İngiltere milli marşı çalarken Arjantinliler topluca bağırarak marşı bastırdılar; bu yüzden İngilizlerin sesi neredeyse duyulmaz hale geldi.

Futbolda, milli marş sırasında oyuncuların ve taraftarların rakibe saygı göstermesi gelenekseldir. Bu an, sportmenlik ve karşılıklı saygının sembolüdür: Takımlar daha sonra galibiyet için mücadele etse de, öncesinde her iki ülkenin temsil ettiği gurur, tarih ve kimliğe saygı gösterilir.

Arjantinliler, Atlanta’da bu yazılı olmayan kurala kesinlikle uymak istemediler. Mercedes-Benz Stadyumu’nda “Zıplamayanlar İngiltere’nin tarafındadır” sözleri biraz kışkırtıcı bir şekilde söylendi. İngiltere milli marşının bitiminden sonra yüksek sesli yuhalamalar duyuldu.

İngiliz taraftarlar da buna hemen tepki göstererek Arjantin milli marşı sırasında toplu halde ıslık çaldılar, ancak İngiliz medyasında özellikle ilk olay hemen geniş yer buldu. The Sun gazetesi “Skandal” başlığını attı.

Tribünlerdeki düşmanca atmosfer, şu anda hararetli bir çatışmanın yaşandığı sahaya da anında yansıyor. Her şeyi yoluna koymak, hakem İsmail Elfath’a düşüyor.