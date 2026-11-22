Arjantinli millî futbolcu Leandro Paredes, Boca Juniors'ın Copa Sudamericana zaferinin ardından canlı televizyon röportajı sırasında yere yığılarak sağlık durumuyla ilgili ciddi endişe yarattı. Orta saha oyuncusu, stat tünelindeki korkutucu olaydan kısa süre önce takımının Atletico Mineiro karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete kaptanlık etmişti.

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Copa Sudamericana zaferinin ardından tünelde endişe verici anlar

Santiago Ascacibar ve Miguel Merentiel'in golleri Boca Juniors'a Estadio Metropolitano'da galibiyeti getirdi, ancak kutlamaların yerini kısa sürede endişe aldı. Tünelde canlı DSports röportajı sırasında konuşan Paredes, cümlesinin ortasında dehşete kapılan muhabirin gözleri önünde hareketsiz biçimde yere yığıldı.

Sağlık ekibi 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna müdahale etmek için koşarken televizyon yayını hemen başka görüntülere geçti. Ayrı görüntülerde Paredes'in yerdeyken müdahale gördüğü ve ardından doğrulduğu görüldü. Çok geçmeden ayağa kalkıp koşmaya, taraftarları selamlamaya ve kupayı kaldırmaya başladı.

Arruabarrena ve Paredes'ten bayılma endişesinin ardından rahatlatıcı açıklamalar

Teknik direktör Rodolfo Arruabarrena'nın ikinci yarıda Paredes'i oyundan almasının ardından yaşanan bayılmaya sıcak ve nemin yol açtığı görüldü. Kaptanını neden oyundan çıkardığını açıklayan Arruabarrena, orta saha oyuncusunun maç sırasında da kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Arruabarrena, "İlk yarının sonlarına doğru başı dönmeye başladı. Devre arasında biraz daha iyi hissetti ama ikinci yarının 10. dakikasından sonra zorlandığı görülüyordu. Çok dürüst davranıp oyundan çıkmak istedi. İkinci kez yere yığıldığını ise daha sonra öğrendim" dedi.

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Paredes daha sonra sağlık odasından Instagram üzerinden bir durum güncellemesi paylaşarak taraftarların endişelerini giderdi: "İyiyiz. Haydi Boca, bugün ve her zaman!"

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Tarihî kıta zaferi, Paredes'in çocukluk kulübüne dönüşünü taçlandırdı

Arjantinli yayın organı La Derecho Diario, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun hızla toparlandığını, yere yığılmasına ise tansiyon düşmesinin neden olduğunu bildirdi. Paredes, taraftarlara yönelik ikinci Instagram paylaşımında yaşananları hafifleterek şöyle yazdı: "Mesajlarınız için herkese teşekkürler, sadece bir anda çok fazla dönmekten başım döndü."

Bu zafer, kariyerine Buenos Aires devinde başlayan Paredes için önemli bir dönüm noktası oldu. İtalya'da Chievo, Roma ve Empoli formalarını giyen, Zenit Saint Petersburg'da oynayan ve Paris Saint-Germain ile dört Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Paredes, Juventus'taki kiralık döneminin ve Roma'daki ikinci döneminin ardından evine döndü. Boca'yı 18 yıl sonra ilk uluslararası kupasına taşıyarak kulübü 1960'tan bu yana Güney Amerika'nın en başarılı kulübü hâline getirdi.

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Hızla toparlanan Paredes, Arjantin cezasına rağmen Boca'ya odaklandı

Hızla toparlanıp maç sonrası kutlamalara katılan Paredes, bu korkutucu olaydan kalıcı bir sağlık sorunu yaşamamış görünüyor. Kulübünün kıta kupası hasretini 18 yıl sonra sona erdirmesine karşın orta saha oyuncusu, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilmesinin ardından sergilediği davranışlar nedeniyle Arjantin formasıyla 10 maçlık men cezasıyla karşı karşıya.