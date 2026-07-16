Arjantinli yıldız, Gary Neville'i eleştirdi: "Umarım emekli olduktan sonra onun gibi olmam!"

Tottenham'ın Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maç öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle eski Manchester United oyuncusu Gary Neville'i eleştirdi.

İngiltere, ikinci yarının başında Anthony Gordon'un attığı gol sayesinde 1966'dan bu yana ilk kez finale yükselme yolundaydı, ancak Arjantin durumu tersine çevirerek 85. ve 90+2. dakikalarda Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in golleriyle nefes kesen bir galibiyet elde etti.

Maç öncesinde Gary Neville, Arjantin’in savunmasını alaycı bir şekilde eleştirerek, “Bu seviyede savunma oyuncuları varken bu takımın kalesine nasıl iki gol atmayız ki?” demişti.

Ancak maçtan sonra Romero, Neville’e şu sözlerle yanıt verdi: “Gary Neville’in söyledikleri yüzünden maç öncesinde ben ve Lisandro (Martínez) çok heyecanlıydık.”

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre Romero şunları ekledi: "İngiltere'de maçlardan önce konuşmayı severler. Ona büyük selamlar gönderiyoruz... Umarım emekli olduğumda onun gibi olmam ve oyuncuları eleştirmeyeceğim."

İngiltere, diğer yarı final maçında Fransa'nın İspanya'ya (2-0) yenilmesinin ardından, önümüzdeki Pazar sabahı üçüncü sıra maçında Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, son şampiyon Arjantin, önümüzdeki Pazar akşamı, 2010 yılında tek kez Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya ile karşı karşıya gelerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası finalinde oynayacak.