Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden birkaç gün sonra Lisandro Martinez, taraftarlarına teşekkür etmek için bir mesaj paylaştı; ayrıca Arjantin Milli Takımı'nı eleştirenlere de sitem etti.

Final maçının ortasında sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan savunmacı, Instagram hesabında şunları yazdı: "Hepimizin hayalini kurduğu kupayı getirmeyi başaramadığımız için yüreğim sızlıyor, ama bu formayı, takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, idarecileri, sağlık ekibini, aşçıları, malzeme sorumlularını ve bu yolculuğun mümkün olan en iyi şekilde ilerlemesine katkı sağlayan herkesi tarif edilemez bir gururla anıyorum."

Şöyle devam etti: "Ve hepsinin ötesinde, size teşekkür ediyorum; çünkü bize sevginizi, desteğinizi ve gücünüzü verdiniz, bizi her zaman ayıran o tutkuyu ve zaman geçtikçe kökleşmiş kalmasını dilediğim bir halkın birliğini."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İspanya'yı hak ettiği unvan için tebrik etmek istiyorum."

Devamında ise şunları söyledi: "Taraftarlarımıza şunu söylüyorum: Sonuç, kat ettiğimiz yolu özetlemez. Birçok zorlukla karşılaştık, imkânsız görünen şeyleri başardık ve hiçbir zaman bahane aramadık; aksine, devam etmemizi sağlayan sebepler bulduk her zaman."

Şunları ekledi: "Renklerimizi sahanın sınırlarını aşarak savunduk, ailelerimizin yanında ve sizin sınırsız desteğinizle milli takımla unutulmaz anlar yaşadık. Sizi temsil etmek bizim için her zaman büyük bir onur olacak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şunu her zaman hatırlayın: Büyüklerin düşüşü, küçük akıllara mutluluk kaynağıdır. Hepinize teşekkür ederim. Ülkemize sahip çıkın. Seni seviyorum Arjantin."

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Arjantin, Brezilya'nın 1958 ve 1962'deki başarısından bu yana unvanı üst üste iki kez kazanan ilk ülke olmayı başaramadı.

Üç kez dünya şampiyonu olan (1978, 1986, 2022) ekibin, 2010'un ardından tarihinde ikinci kez şampiyon olan yenilmez La Roja makinesini durduracak imkânları yoktu.

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