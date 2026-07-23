Arjantinli yıldız, Brezilya'dan gelen teklif nedeniyle La Liga'dan ayrılıyor

Arjantinli oyuncu Thiago Almada, devam eden yaz transfer döneminde kulübü Atletico Madrid'den ayrılmaya yaklaşıyor.

"AS gazetesi"ne göre, Brezilya ekibi Flamengo, Almada ile anlaşmak için ileri düzeyde görüşmelere başladı; Atletico Madrid ise bu transferden 27 milyon euro elde etmeyi bekliyor.

Flamengo, Atletico Madrid'den oyuncunun temsilcileriyle görüşme konusunda yeşil ışık aldıktan sonra, kişisel şartlar üzerinde oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Madrid ekibi, Almada ile bir yıl önce, Lyon formasıyla sergilediği başarılı bir sezonun ardından anlaşmış ve haklarının %50'sini elde etmek için 20 milyon euro ödemişti.

Ancak oyuncu, Atletico Madrid forması altındaki ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. Bu nedenle kulüp, piyasa değerinin daha fazla düşmesini önlemek amacıyla, Dünya Kupası başlamadan bile önce ona bir çıkış yolu aramaya başladı.

Bu çerçevede Mateo Alemany, oyuncunun ayrılış bedelini kulübün onu kadrosuna katmak için ödediği rakamla aynı olarak belirledi. Ancak Atletico Madrid ile güçlü bir ilişkisi bulunan Flamengo, teklifini yükseltmekte kararlı.

Kaynaklar AS gazetesine, transferin toplamda 27 milyon euroya (30 milyon dolar) yakın bir bedelle sonuçlanabileceğini doğruluyor. Şimdiye kadar yalnızca ödeme yöntemi konusunda anlaşmaya varılması kaldı ve bunun transferin tamamlanması önünde bir engel oluşturması beklenmiyor.

Flamengo, tüm kupalar için mücadeleye geri dönmek istiyor ve bu yaz yeniden büyük meblağlar harcamaya hazır.

Yılın başında Lucas Paqueta'nın tarihi dönüşünün ardından, sıra şimdi 2030 yılına kadar dört sezonluk uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacak olan Thiago Almada'ya geldi.

Gazeteci Raisa Simplicio'nun açıkladığına göre, oyuncunun temsilcileri, transferin son rötuşlarını yapmak ve teknik direktör Leonardo Jardim'in son isteklerini gerçekleştirmek için bu hafta sonu Rio de Janeiro'ya gidecek.