İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Jude Bellingham, yarın Cumartesi günü Miami'de Fransa ile oynanacak üçüncülük maçında cezalı kalma riskiyle karşı karşıya. Bellingham, Atlanta'da "Tango"nun galibiyetiyle sonuçlanan 2026 Dünya Kupası yarı final maçının ardından Arjantinli oyuncu Valentin Barco'nun kafasına tokat atmasıyla tartışmalı bir olaya karışmıştı.

ABD'li "ESPN" kanalı, olayla ilgili yorum almak üzere Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile iletişime geçtiğini açıkladı ve söz konusu tokatın FIFA yönetmeliklerine göre şiddet içeren bir davranış olarak değerlendirilmesi halinde Bellingham'ın FIFA Disiplin Komitesi'nden disiplin cezası alabileceğine dikkat çekti.

Olay, maçta forma giymeyen yedek oyuncu Barco’nun, takım arkadaşı Enzo Fernández’in attığı beraberlik golünü kutlamak için sahaya girmesiyle başladı. Barco, ceza sahası çizgisi boyunca koşarken iki yumruğunu havaya kaldırdı, ardından İngiltere’nin savunma oyuncusu John Stones yoluna çıkarak onu itti.

Maçın bitiminden sonra, Bellingham, bir grup takım arkadaşıyla kutlama yapan Arjantinli oyuncu Barco'ya yaklaştı ve açıkça onun kafasına bir tokat attı. Bunun üzerine eski Brighton oyuncusu hemen dönerek rakibiyle yüzleşti, ancak diğer oyuncular araya girerek ikisi arasındaki kavgayı ayırdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına göre, “top için rekabet halinde olmadığı halde, rakibinin veya başka bir kişinin başına ya da yüzüne eliyle veya koluyla kasten vuran oyuncu, kullanılan güç çok az olmadığı sürece şiddet içeren davranış suçu işlemiş sayılır.”

Şiddetli davranış suçlaması, kanıtlanması halinde, 23 yaşındaki oyuncunun Cumartesi günü oynanacak üçüncülük maçında oynamasına engel olabilir. Bu durum, yarı finalden elenmenin hayal kırıklığını telafi etmek için Dünya Kupası'ndaki katılımını bronz madalyayla tamamlamayı hedefleyen İngiltere milli takımı için ağır bir darbe olacaktır.