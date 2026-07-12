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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Arjantinli oyuncular, kışkırtıcı bir tezahüratla İngiltere’ye meydan okuyor

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
İsviçre
ABD
İngiltere

İngiltere ve Arjantin uzatmalarda turu geçti

Arjantin milli takımı, bu sabah Pazar günü uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 yenerek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından çılgın bir kutlama yaptı ve önümüzdeki Çarşamba günü İngiltere ile karşılaşacak.

Bu bağlamda, Arjantinli "TyC Sports" kanalı, milli takım oyuncularının maçın ardından taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptığını ve beklenen karşılaşma öncesinde coşkulu bir slogan attıklarını aktardı: "Zıplamayan İngiliz'dir."

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Arjantin, Julian Alvarez'in muhteşem golüyle turu garantiledi; ardından Lautaro Martinez, uzatmalarda attığı üçüncü golle galibiyeti perçinledi.

Dünya Kupası
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İngiltere
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Arjantin
ARG

İngiltere ise normal süre 1-1 berabere bittikten sonra uzatmalarda Norveç'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Arjantin ile İngiltere arasındaki karşılaşma önümüzdeki Çarşamba günü ABD'nin Atlanta kentinde oynanacak. Bu maçın galibi, finalde Fransa ile İspanya arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Arjantin ile İngiltere arasındaki maçlar, özellikle 1982’deki Falkland Adaları Savaşı’ndan bu yana taşıdıkları tarihsel ve sportif boyutlar nedeniyle sıradan maçlar olarak değerlendirilemez.

İki takım arasındaki en önemli karşılaşma, 1986 Dünya Kupası çeyrek finali olarak hatırlanıyor. O maçta Diego Maradona, Arjantin’i 2-1’lik galibiyete taşıyarak iki gol atmış, bunlardan birini eliyle kaydetmişti.

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