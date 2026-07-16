Arjantinli oyuncular ağır yaptırımlardan korkmalı: FIFA kuralları kitlesel olarak ihlal edildi

Arjantin, FIFA’nın yaptırımlarından endişe etmelidir. Ülkenin oyuncuları, İngiltere ile oynanan maçın (2-1) ardından federasyon kurallarını toplu olarak ihlal etti.

Çarşamba akşamı İngiltere, Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Uzun süre İngilizler, 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ta ki Enzo Fernandez maçın bitimine az kala beraberlik golünü atana kadar.

Arjantin bunun üzerine geri çekilmeyip galibiyet için tüm gücüyle saldırmaya karar verdi. Lionel Messi’nin ortasında Lautaro Martínez, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kafayla attı.

Finale kalmalarını kutlarken Arjantinliler, kesinlikle yasak olan bir şey yaptılar. Kutlama yapan oyuncular, üzerinde “Las Malvinas son Argentinas” (Falkland Adaları Arjantin’e aittir) yazan bir bayrak gösterdiler.

2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA, yönetmeliklerinde stadyumlarda bayraklar, pankartlar, sloganlar ve kıyafetler dahil olmak üzere tüm siyasi, rahatsız edici veya ayrımcı unsurların yasak olduğunu açıkça belirtmişti. Arjantin’e ne tür bir ceza verileceği henüz bilinmiyor.

Falkland Adaları, yıllardır İngiltere ile Arjantin arasında hassas bir konu olmuştur. Falkland Savaşı, Nisan 1982’de Arjantin’in İngiliz Falkland Adaları’nı işgal etmesiyle başladı. Bunun üzerine İngiliz Başbakanı Thatcher, derhal bir İngiliz görev gücü gönderdi.

İki ay süren şiddetli çatışmaların ardından İngiliz birlikleri adaları geri aldı. Savaş 74 gün sürdü ve yaklaşık 900 kişinin hayatına mal oldu; ardından Arjantin teslim oldu.