Dünya Kupası finalindeki yenilgi, Leandro Paredes’i derinden etkiledi. Boca Juniors’ın orta saha oyuncusu, İspanya’ya karşı alınan yenilginin ardından duygularını hiç kontrol edemedi. NOS analisti Kenneth Perez, özellikle Paredes hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Arjantin, New Jersey’deki maç boyunca rakibinin gerisinde kaldı ve hücumda hiçbir şey yapamadı. Güney Amerikalılar ise Paredes, Nicolás Otamendi ve Nicolás Tagliafico başta olmak üzere oyuncularının sert ve/veya kurnaz faulleriyle sık sık kendilerini hissettirdiler.

Finalin hemen ardından çekilen görüntülerde, Paredes’in İspanyol savunma oyuncusu Eric García’yı boğazından sertçe yakaladığı görülüyor. Ardından Arjantinli oyuncu, yere indirilen Gavi’ye yöneliyor. Slavko Vincic, bu hareket nedeniyle Paredes’e kırmızı kart gösteriyor.

"Kaybetmeleri çok haklı," diyor Perez. "Sıfır şut, çok utanç verici bir şekilde elendiler. Bu durum beni gerçekten öfkelendirebilir. Böyle bir davranışla, böyle bir maç oynamak istemek..."

"Üstün olan İspanya tarafından o köşeye sıkıştırılıyorsunuz tabii. Ama bu şekilde bir şey başarmaya çalışmak, Arjantin için rezalet."

"Bunun onların tarzı olup olmadığı umurumda değil, bu sadece utanç verici! Paredes, Tagliafico, Otamendi... Kahretsin! Biz futbolseveriz, değil mi? Bir finalin satranç gibi olabileceğini biliyorum, ama bunun bununla hiçbir ilgisi yoktu," diyor Perez.