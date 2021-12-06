Arjantinli kaleci Willy Caballero, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton ile 1 ay sözleşme imzaladı

40 yaşındaki tecrübeli kaleci, Alex McCarthy ve Fraser Forster'ın sakatlıklarının ardından Southampton ile 5 Ocak'a kadar anlaştı.

Manchester City ve Chelsea’nin eski kalecisi Caballero, sağlık kontrollerinin ardından cumartesi günü ilk maçına Arsenal karşısında çıkacak.

Caballero 1 aylığına kaleyi devralacak

Southampton kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta iki kalecisinin de sakatlanmasının ardından büyük bir kriz yaşayan İngiliz ekibi, hemen harekete geçerek serbest oyuncu statüsünde olan Caballero’yu kadrosuna dahil etti.

Forster, cumartesi günü bir kas sakatlığı yaşarken Brighton maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Daha sonra Southampton’ın yedek kalecisi McCarthy de maç sırasında sakatlandı ve takım, iki kalecisinden de yoksun kaldı.

McCarthy’e yapılan ilk incelemelerin ardından, kalecinin yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sakatlıkların, özellikle yoğun maç dönemine denk gelmesi Southamptonlı yöneticileri zor durumda bıraksa da bu durum kısa bir sürede çözüldü.

Southampton için diğer seçenek ise sezona 3. Kaleci olarak başlayan 23 yaşındaki Harry Lewis. Premier Lig’de henüz maça çıkmayan Lewis, Southampton formasıyla sadece üç FA Kupası'nda sahaya çıktı.

Arjantinli kaleci Caballero ise kariyeri boyunca en üst düzeyde önemli maçlarda forma giydi ve tecrübesiyle takımın kriz ortamından en erken sürede çıkmasını sağlayabilir.

Manchester City ve Chelsea formasını toplamda 86 kez giyen Arjantinli kaleci, milli takım formasıyla da başarılı maçlar çıkardı. Caballero, İspanya'da uzun süre boyunca üst düzey futbol oynadı.

Caballero, geçen sezonun sonunda Chelsea'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmıştı.