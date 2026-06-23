Arjantinli gazeteci, Messi ile çektiği fotoğraf hakkında: Hayatımın fotoğrafı... Olanlara inanamıyorum

Lionel Messi, istemeden de olsa, şüphesiz Dünya Kupası tarihine geçecek bir an yaşadı. Dün Pazartesi günü Avusturya kalesine attığı ikinci golün ardından, sevinçten uçan Arjantinli oyuncu, bazı gazetecilerin bulunduğu alana koşarak kutlamaya başladı.

Bu gazeteciler arasında yer alan Joaquín Bruno, eski Barcelona oyuncusunun bu golün getirdiği muazzam sevinci ifade etmek için ellerini tam anlamıyla havaya kaldırdığına hâlâ inanamıyor.

Bu unutulmaz deneyimin ardından, Arjantinli "TyC Sports" kanalında görev yapan gazeteci Joaquín Bruno, "Olé" dergisine olayların sırasını şöyle anlattı: "Bazen doğru zamanda doğru yerde olmak avantajlar sağlar."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: “Bu, hayatımın fotoğrafı ve gazetecilik kariyerimin en önemli anı. Bütün bunların sebebi, yanımdaki gazeteciyi kenara çekip milli takımın Dünya Kupası’nda attığı gol için sevinç çığlığı atmamdı; o gol de Messi’ye aitti.”

Şöyle devam etti: “Burada olmamın şüphesiz en büyük payı ‘TyC Sports’ kanalına ait, çünkü bana güvendiler ve bu görevi verdiler. Geri kalan her şey ise tüm zamanların en iyi oyuncusu, kaptanımız, amblemimiz ve bize liderlik eden kişi için. Takım ona uyuyor, taraftarlar da ona uyuyor, gazeteciler de öyle.”

Şöyle ekledi: “Hâlâ buna inanamıyorum. Muazzam miktarda mesaj, fotoğraf ve video aldım; telefonum hiç susmadı.”

Son olarak, Joaquín eşine bir görev verdi ve şöyle dedi: “Cici’den güzel, uygun boyutlu ve şık bir çerçeveye sahip bir fotoğraf çekmesini istedim. Ne kadar gerekiyorsa harcayabilirsin, çünkü bu fotoğraf her gün görülmeli; sadece yaşadıklarımı hatırlamak için ben değil, aynı zamanda Messi’nin en büyük hayranlarından biri olan dört yaşındaki oğlum da görmeli.”

Ve şöyle ekledi: “Tarihin en iyi futbolcusunun bana yaşattığı bu muhteşem anın tadını çıkarma zamanı geldi.”







