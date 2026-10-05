Arjantinli futbolcu, sahada 3 kez kalbi durduktan sonra ölümle pençeleşiyor

Arjantinli José Alberto Crespo, bir amatör futbol maçı sırasında sahada aniden yere yığılmasının ardından peş peşe 3 kez kalp durması yaşadıktan sonra hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Olay cumartesi akşamı, Arjantin'in Neuquén şehrindeki "Cubito" spor kompleksinde oynanan amatör "Torneo Don Pedro" turnuvasına ait bir maç sırasında meydana geldi. "La Banda de Judiciales" takımının oyuncusu Crespo aniden yere yığıldı.

İngiliz "Daily Star" gazetesine göre, seyirciler arasında bulunan bir hemşire oyuncuya kalp masajı uygulamak için hemen harekete geçti; bu sırada sahada bulunan ambulans da hazırlandı.

Sonunda takım arkadaşları, onu özel bir küçük kamyonetle "Bouquet Roldán" hastanesine götürmek zorunda kaldı; yolculuk boyunca kalp masajına da devam edildi.

Crespo hastaneye ulaştığında, peş peşe 3 kez kalp durması yaşadığı ortaya çıktı. Durumu kritik olarak tanımlandı ve halen yoğun bakım ünitesinde tıbbi olarak uyutulmuş durumda bulunuyor.

Maçın organizatörleri, ambulansın arka kapısında bir sorun olduğunu kabul ederken, aracın maç alanında bulunduğunu ve çağrıldıktan sonra iki ya da 3 dakika içinde oyuncuya ulaştığını, ancak ardından nakil işleminin zorlaştığını açıkladı.

Crespo'nun ailesi ve takım arkadaşları endişeli anlar yaşarken, iyileşmesi için dualar sürüyor. Olay ise amatör futbol müsabakalarında tıbbi hizmetlerin ve acil durum donanımlarının güçlendirilmesi yönünde taleplere yol açtı.