Arjantinli efsane Riquelme, Barcelona'nın yıldız orta sahası Sergio Busquets'i övdü: "Futbol kavramını değiştirdi"

Juan Roman Riquelme, Sergio Busquets'i överek konuştu.

Efsanevi Arjantinli, Barcelona orta saha oyuncusunun futbolun ne olduğu ve spordaki benzersiz kavramını değiştirdiğini söyledi.

Riquelme, "O ortaya çıktığında, Sergio Busquets futbol kavramını değiştirdi" dedi.

"O dünyada eşsiz. Onun gibi başka bir oyuncu yok."

Riquelme neden bahsettiğini gerçekten biliyor.

41 yaşındaki oyuncu, Boca Juniors, Barcelona, Villarreal ve Argentinos Juniors'ı temsil ettiği 18 yıllık bir futbol kariyeri yaşadı. Arjantin milli takımı için 51 kez forma giydi ve mutlak bir ikon haline geldi.

Riquelme şu anda Boca'nın başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Busquets'in kariyeri

33 yaşındaki Busquets, kazanılması gereken her şeyi kazandı.

Tüm kariyerini Barselona'da geçirdi ve İspanyol milli takımı için 133 kez forma giydi ve hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nı kazandı.

Ve hala kariyerine devam ediyor.

Busquets şu anda Xavi Hernandez'in Barcelona takımının kalbi. İspanya ile Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na gidecek. Camp Nou'daki sözleşmesi 2023 yazına kadar devam ediyor.

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