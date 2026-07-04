Arjantinli bir yazar uyarıyor: "Messi tek başına oynuyor... Firavunlar karşısında ne yapacağız!?"

Arjantinli yazar Antonio Serba, 2026 Dünya Kupası’ndaki milli takımının performansına sert eleştiriler yönelterek, 32’li turda Yeşil Burun Adaları’nı zorlukla mağlup etmelerinin ardından, mevcut kadronun “4 yıl önceki dünya şampiyonlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını” belirtti.

Serba, Arjantinli "TYC" sitesinde yayınlanan bir analiz yazısında şöyle yazdı: "Gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu milli takım kökten değişti ve bunun nasıl ya da neden olduğu belli değil." Ayrıca maçın "bu Dünya Kupası'ndaki en kötü maç olduğunu, performansın sönük ve atakların az olduğunu" da ekledi.

Yazar, seviyesini koruyan tek oyuncunun “farklı bir rolde kendini yeniden keşfeden” ve turnuvadaki yedinci golünü atan Lionel Messi olduğunu vurguladı. “Milli takım Messi’nin seviyesinde değil ve onunla birlikte oynamak yerine onun için oynamak gibi, unutulmuş gibi görünen hatalar yapmaya başladı” dedi.

Serba, orta saha performansını sert bir şekilde eleştirerek şöyle dedi: "Takımın performansında bir bütünlük yok, sadece verimsiz ve düzensiz bir top hakimiyeti var; sanki kimse daha fazlasını yapmaya cesaret edemiyormuş gibi bir kontrol takıntısı var," diyerek, Mak Alister’in "iki metre mesafeden, risk almadan, yavaş ve güvenli, düşüncesiz paslar attığını" belirtti.

Forvetler Lautaro Martínez ve Julián Álvarez da eleştiriden kurtulamadı. Yazar, ilki için “bu formayla içine kapanıyor ve bir tür şok yaşıyor” derken, ikincisi hakkında ise “yorgun bedeni ve şüphelerle dolu zihni için kapsamlı bir tıbbi muayeneye ihtiyacı var” dedi.

Yazar, teknik direktör Lionel Scaloni’den köklü değişiklikler yapmasını talep etti ve Mac Allister’ın yerine Paredes’i defansif orta saha oyuncusu olarak sahaya sürmesini önerdi: “Güçlü bir karaktere sahip gerçek bir defansif orta saha oyuncusu olmadan oynayamazsınız.”

Serba, mevcut performansın “yetersiz” olduğu konusunda uyarıda bulunarak, “Eğer bu, Dünya Kupası’na ilk kez katılan bir milli takım karşısında yeterliyse, daha ciddi rakiplerle karşılaştığımızda kader bize ne saklıyor?” dedi ve 16 turunda Mısır ile oynanacak maça atıfta bulundu.

Makalesini umutla karışık bir uyarı tonuyla şöyle bitirdi: “Bu dört maçtaki mükemmel sonucun bizi aldatmasına izin vermeyelim. Bir sonraki sınav kapıda ve yol hâlâ uzun. Haydi Arjantin, yola çıkın.”