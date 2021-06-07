Arjantin'den Copa America açıklaması: Messi sessizliğini koruyor

Arjantin'den, Copa America'nın Brezilya'da düzenlenme ihtimalini yükselten bir açıklama geldi.

Arjantin Futbol Federasyonu, milli takımın Brezilya’nın ev sahipliği yapacağı Copa America’ya katılacağını açıkladı.

Yayınlanan metinde, Arjantin Futbol Federasyonu’nun gerekli şartların sağlanması için büyük bir çaba gösterdiği vurgulanırken, Arjantin milli takımının tüm Güney Amerikalıları etkileyen bu zorluğu aşmak için birlikte hareket edeceği belirtildi.

Turnuvaya Arjantin ile Kolombiya’nın ev sahipliği yapması planlanıyordu. Ancak Arjantin’deki artan covid vakaları ve Kolombiya’da yaşanan siyasi olaylar, bu iki ülkenin ev sahipliğinden çekilmesine neden olmuştu.

Öte yandan, turnuvanın yeni adresi Brezilya’da covid nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı yarım milyona yaklaştı.

Brezilya'da gündem boykot

Brezilya milli takımı oyuncularının turnuvayı boykot etmek istediği biliniyor. Pandeminin Brezilya üzerindeki etkileri hala hafiflemiş değil. Oyuncular, halkın covid ile mücadele ettiği bu ortamda kupa için sahaya çıkmayı doğru bulmuyor.

Takımına destek veren Brezilya teknik direktörü Tite, oyuncuların Brezilya Futbol Federasyonu başkanı Rogerio Caboclo ile görüşme talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Brezilya’nın Dünya Kupası elemelerinde Ekvador ile oynadığı maçın ardından konuşan takım kaptanı Casemiro, Salı günü Copa America konusunda bir açıklama yapacaklarını, ancak turnuvanın düzenlenmesi konusundaki görüşlerinin değişmediğini belirtti.

Diğer takımlar ne dedi?

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın da aralarında bulunduğu Uruguaylı oyuncular, turnuvanın oynanmasına karşı olduklarını açıklamıştı. Luis Suarez ve Edinson Cavani gibi yıldız isimler Copa America için olumsuz görüş bildirdi.

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Arjantin’in ve Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, eski takım arkadaşı Luis Suarez ile bu konuda bir görüşme yaptı. Fakat Messi, konuyla ilgili kişisel görüşünü henüz dile getirmedi.

Kolombiya Profesyonel Futbolcular Birliği, yaptığı açıklamada covid riskine dikkat çekerek endişelerini dile getirirken, Juan Cuadrado da aynı eksende görüş bildirmişti.

Çarşamba günü bir açıklama yapan Bolivya cephesi ise turnuvanın düzenlenmesine destek verdi.

Bazı kaynaklarda; Brezilyalı yıldız Neymar’ın Ekvador kaptanları Enner Valencia ve Ayrton Preciado ile temasa geçtiği ve bu iki oyuncudan destek istediği belirtildi.

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