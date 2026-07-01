Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası Son 32 Turu bilet fiyatları, Miami'deki maç bilgileri, son dakika indirimleri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, son şampiyon Arjantin ile turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları arasında, tam anlamıyla bir “Davut ile Golyat” hikayesi yaşanacak.

Efsanevi Lionel Messi'nin liderliğindeki Albiceleste, grup aşamasını başarıyla geçerek turnuvanın favorisi unvanını sağlam bir şekilde korudu.

Arjantin, H Grubu’nda tüm tahminleri alt üst ederek unutulmaz bir eleme turu katılımını garantileyen Mavi Köpekbalıkları’ndan tarihi bir meydan okumayla karşı karşıya.

Arjantin'in turu geçeceği yönünde güçlü tahminler olsa da, Yeşil Burun Adaları'nın korkusuz ve azimli ruhu, son şampiyonun Florida güneşi altında hiçbir şekilde rehavete kapılmamasını gerektiriyor.

Arjantin - Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu eleme maçı, Florida'nın Miami kentindeki Miami Stadyumu'nda (Hard Rock Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Miami Stadium

Arjantin - Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Arjantin - Cabo Verde Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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