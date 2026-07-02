Dünya Kupası - World Cup Final Stage Miami Stadium

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00 EST ve 23:00 GMT'de başlayacak.

Arjantin ve Cabo Verde, David ile Goliath arasındaki efsanevi mücadelede karşı karşıya gelecek

Turnuvaya ilk kez katılan takım, son şampiyonla karşı karşıya geliyor

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında tüm beklentileri aşarak dünyanın dört bir yanındaki herkesin hayal gücünü ele geçirdi. Son şampiyonla karşılaşmaya hazırlanırken hiçbir korkuları ve kaybedecekleri bir şeyleri yok. Bu mücadeleyi zevkle karşılayacaklar ve şüphesiz ki bu, oldukça zorlu bir mücadele olacak.

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Arjantin’in herhangi bir turnuvada eleme maçında aldığı son yenilgi, yedi yıl önce Belo Horizonte’de, 2019 Copa America yarı finalinde ezeli rakibi Brezilya’ya karşı oldu. O zamandan beri, 2022 Dünya Kupası’ndaki efsanevi zaferlerinin arasında, 2021 ve 2023’te iki Copa America şampiyonluğu kazandılar.

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Arjantin ve Yeşil Burun Adaları buraya nasıl geldi?

Arjantin, Dünya Kupası unvanını savunmaya mükemmel bir başlangıç yaptı. La Selección, arka arkaya 10 maç kazandı ve bu süreçte sadece iki gol yedi; bu Dünya Kupası’nda ise henüz gol yemedi. Yarı finale kadar önlerinde ilk 10’da yer alan hiçbir takım bulunmadığından, şampiyonluğa ulaşma şansları oldukça yüksek.

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Yeşil Burun Adaları ise inanılmaz bir şekilde İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı grupta yenilmeden üç beraberlik elde etti. 1998’deki Şili’den bu yana Dünya Kupası grubundan galibiyetsiz olarak bir üst tura yükselen ilk ülke olurken, aynı zamanda 2010’daki Slovakya’dan bu yana eleme turlarına ulaşan ilk ilk kez katılan ülke ve 2006’daki Gana’dan bu yana bunu başaran ilk Afrika takımı oldu. Özellikle İspanya karşısında sergiledikleri performans, burada daha büyük takımları da zorlayabileceklerine dair kendilerine güven verecektir. Ayrıca farklı taktiksel yaklaşımlar da sergilediler; İspanya karşısında olduğu gibi düşük blokla savunma yapabildikleri gibi, Uruguay karşısında olduğu gibi gerektiğinde gaza da basabildiler. Bu takım tek taktikle oynayan bir takım değil.

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Messi sihri devam ediyor

Şu anda 39 yaşında olan bu efsane oyuncu, Arjantin’in Kuzey Amerika’da attığı sekiz golün altısını kaydetti ve Hard Rock Stadyumu’nda kendini evinde hissedecek. Inter Miami’nin yıldızı, altı Dünya Kupası’na katılan ilk futbolcu. Bu turnuvada şimdiden altı gol attı ve 2022’de Avustralya’yı yendikleri son 16 turu maçından bu yana, arka arkaya yedi Dünya Kupası maçında gol attı. Dünya, bu efsane oyuncu için övgü dolu sözler bulmakta zorlanıyor ve onu bu büyük sahnede izlemek için bu kesinlikle son şans olmalı.

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Vozinha, tipik bir beklenmedik kahraman

Üç hafta önce pek çok sıradan futbolsever onun adını bilmiyordu, ama artık kesinlikle biliyorlar. Genellikle Vozinha olarak bilinen Josimar José Évora Dias, Cabo Verde'nin İspanya'yı 0-0'lık beklenmedik bir beraberlikle durdurduğu maçta 40 muhteşem kurtarış yapmadan önce Instagram'da 40.000 takipçisi vardı. Şimdi ise bu platformda 17,5 milyon hayranı var.

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Arjantin'in Muhtemel İlk 11'i

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

Cabo Verde'nin Muhtemel İlk 11'i

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçının önemli istatistikleri

29 maçla Messi, bir oyuncunun Dünya Kupası'nda en fazla forma giydiği rekorunu elinde tutuyor. Inter Miami'de forma giyen oyuncu, Albiceleste formasıyla toplamda 202 maça çıktı.

Arjantin'in son yedi maçının beşinde 2,5 golün üzerinde gol atıldı.

Lionel Scaloni'nin takımı, bu yüzyılda Dünya Kupası eleme turlarına ulaşan üçüncü son şampiyon oldu.

Arjantin'in son 13 Dünya Kupası eleme maçıdan yedisi uzatmaya giderken, Dünya Kupası tarihinde Arjantin'in 11 maçından daha fazla maçı uzatmaya giden başka bir takım bulunmamaktadır.

Yeşil Burun Adaları'nın "Mavi Köpekbalıkları" takımı, ilk katılımlarında Dünya Kupası eleme turlarına ulaşan en düşük sıralamalı takımdır.

2026 Dünya Kupası finallerine Curacao, Ürdün ve Özbekistan ile birlikte ilk kez katılan dört takımdan sadece Cabo Verde ilk eleme turunu geçmeyi başardı.

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Arjantin'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defans oyuncuları: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Orta saha oyuncuları: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

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Yeşil Burun Adaları'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defans oyuncuları: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Orta saha oyuncuları: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Forvetler: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir).

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Takım haberleri ve kadrolar

Arjantin'in teknik direktörlüğünü Lionel Scaloni yürütüyor; ancak bu maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi açıklanmadı. Şu aşamada muhtemel bir ilk 11 kadrosu belirlenmedi ve maçın başlamasına yakın bir zamanda kadroya ilişkin yeni bilgiler açıklanması bekleniyor.

Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Bubista'nın takımında da mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Arjantin'de olduğu gibi, muhtemel ilk 11 henüz kesinleşmedi ve takım haberleri yeni bilgiler geldikçe güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Arjantin ve Cabo Verde arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmamaktadır. Miami'de oynanacak bu maç, bu iki ülkenin herhangi bir seviyede ilk kez karşı karşıya gelmesi olacak.

Puan Durumu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Cabo Verde ise H Grubu'ndan ikinci sırada tur atladı.