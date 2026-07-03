Mısır Milli Takımı, Cuma günü Avustralya’yı penaltı atışlarında mağlup ederek 1934’ten bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve Salı günü (7 Temmuz) Atlanta’da Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşan beşinci Afrika ülkesi olmayı hedefliyor.
Bunu başarmak için Hossam Hassan'ın takımı, ya bir diğer Afrika ülkesi Cabo Verde'yi ya da son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenmek zorunda.
GOAL, Arjantin VEYA Cabo Verde - Mısır maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.
Arjantin veya Cabo Verde ile Mısır arasındaki Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?
Bu büyük Son 16 eleme maçı, Atlanta Stadyumu’nda (Mercedes-Benz Stadyumu) oynanacak.
Arjantin veya Cabo Verde ile Mısır arasındaki Dünya Kupası maç biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.
İşte bilmeniz gerekenler:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Arjantin VEYA Yeşil Burun Adaları - Mısır Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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